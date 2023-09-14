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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T01:20

2023-09-14T01:20

2023-09-14T01:20

специальная военная операция на украине

киев

херсон

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают об очередных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В среду украинские СМИ сообщали, что взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что жители слышали звуки взрывов в Днепропетровске и на окраинах города Кривой Рог. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230914/obstrely-1896228347.html

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киев, херсон, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина