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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 14.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:20
2023-09-14T01:20
специальная военная операция на украине
киев
херсон
вооруженные силы рф
безопасность
россия
украина
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают об очередных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. В среду украинские СМИ сообщали, что взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что жители слышали звуки взрывов в Днепропетровске и на окраинах города Кривой Рог. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, херсон, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсон, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"зеркало недели": в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает издание "Зеркало недели".
«
"Херсон, местные паблики сообщают об очередных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
В среду украинские СМИ сообщали, что взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Херсоне.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что жители слышали звуки взрывов в Днепропетровске и на окраинах города Кривой Рог.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Разрушения после обстрела украинскими военными - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеКиевХерсонВооруженные силы РФБезопасностьРоссияУкраина
 
 
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