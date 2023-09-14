https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896230134.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 14.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Жители Днепропетровска слышали звуки взрывов в городе, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:57
2023-09-14T00:57
2023-09-14T01:24
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (город)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aec5c48ab8749d3fa13bc37a64d2a5b.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жители Днепропетровска слышали звуки взрывов в городе, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное"."В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска. — Прим. ред.) слышны взрывы", — отмечается в публикации.По информации "Зеркала недели", взрывы произошли в пригороде Днепропетровска. В отдельном сообщении издания утверждается, что они прогремели и в Кривом Роге. Позже появилась публикация о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
днепропетровск
украина
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874308740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39937f60af09ab5df4e1678759a8e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прозвучали взрывы, объявлена тревога