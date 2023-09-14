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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 14.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Жители Днепропетровска слышали звуки взрывов в городе, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное". РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:57

2023-09-14T00:57

2023-09-14T01:24

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

днепр (город)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жители Днепропетровска слышали звуки взрывов в городе, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное"."В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска. — Прим. ред.) слышны взрывы", — отмечается в публикации.По информации "Зеркала недели", взрывы произошли в пригороде Днепропетровска. В отдельном сообщении издания утверждается, что они прогремели и в Кривом Роге. Позже появилась публикация о взрыве в подконтрольном ВСУ Херсоне.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

днепропетровск

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днепр (город)

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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), вооруженные силы рф