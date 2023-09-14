https://ria.ru/20230914/vystuplenie-1896229329.html
Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали
Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали - РИА Новости, 14.09.2023
Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали
Еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. На это обратил внимание французский политик, глава партии... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T00:56
2023-09-14T00:56
2023-09-14T00:56
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. На это обратил внимание французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.К своему посту он прикрепил видео, на котором видно, как во время выступления фон дер Ляйен европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон вяжет, предположительно, носки."Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром "о положении дел в Союзе" была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно", — возмутился Филиппо.Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали
Филиппо: еврокомиссар занималась вязанием из-за утомительной речи фон дер Ляйен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. На это обратил внимание французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
.
К своему посту он прикрепил видео, на котором видно, как во время выступления фон дер Ляйен европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон вяжет, предположительно, носки.
"Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром "о положении дел в Союзе" была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно", — возмутился Филиппо.
Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента
с ежегодной речью о положении дел в ЕС.
Фон дер Ляйен сообщила о подготовке к расширению ЕС