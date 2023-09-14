https://ria.ru/20230914/vystuplenie-1896229329.html

Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали

Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали - РИА Новости, 14.09.2023

Во Франции высмеяли выступление фон дер Ляйен из-за одной детали

Еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. На это обратил внимание французский политик, глава партии... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:56

2023-09-14T00:56

2023-09-14T00:56

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. На это обратил внимание французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.К своему посту он прикрепил видео, на котором видно, как во время выступления фон дер Ляйен европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон вяжет, предположительно, носки."Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром "о положении дел в Союзе" была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно", — возмутился Филиппо.Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС.

https://ria.ru/20230913/enlargement-1896158338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент