https://ria.ru/20230914/vsu-1896353792.html

Украинский военный с диагнозом рассказал, как его отправили в самое пекло

Украинский военный с диагнозом рассказал, как его отправили в самое пекло - РИА Новости, 14.09.2023

Украинский военный с диагнозом рассказал, как его отправили в самое пекло

Простой украинский водитель страдал плоскостопием и аритмией сердца, но это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в самое пекло – российские... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:17

2023-09-14T16:17

2023-09-14T16:17

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Простой украинский водитель страдал плоскостопием и аритмией сердца, но это не помешало военкомату мобилизовать его и отправить в самое пекло – российские офицеры иронизировали, что сначала приняли оппонента за "рэмбо" или "блатной спецназ". Алексей Маркивский 1992 года рождения работал в Винницкой области Украины водителем. У них с женой двое детей – общая дочка и сын жены от первого брака. Алексей расплакался, когда обращался к ним, глядя в объектив камеры РИА Новости. "Со мною все хорошо, относятся нормально. Был немного ранен, но помогли. Нормально заботятся. Жду скорой встречи, люблю вас и целую", - сказал он. Срочную службу Маркивский не служил, так как у него было плоскостопие. С годами у него обнаружилась также двусторонняя экстрасистольная аритмия левого желудочка. Однако в 2022 году забрали в армию – правда, обещали, что будет только водителем. Так оно поначалу и было, но скоро он оказался на передовой, в Запорожской области. Причем, так как Маркивский числился водителем, то никакой специальной подготовки он не проходил – только один раз стрелял на полигоне из мелкокалиберных ружей для биатлона. Командир роты отправил его участвовать в контрнаступлении, причем Алексею не удалось убедить его, что он к этому абсолютно не готов. "Он нам ничего не объяснял. Большую часть времени он проводил за телефоном – TikTok и Instagram* (запрещенная в РФ экстремистская социальная сеть). Я сказал, что я водитель, и плюс у меня проблемы с сердцем, я не могу никуда ехать. Моя задача – крутить руль, подвозить вам воду и еду. На что он мне ответил: мне все равно, что ты водитель, а с твое здоровье мне проверять уже некогда. У меня есть задача… Я так понял, что он просто захотел "звездочку" (новое звание) и подумал "авось, да пронесет, а вдруг они вернутся", - вспоминает военный. Сам командир, правда, с ними в атаку не пошел. Подразделение выдвинулось в Малую Токмачку (село в Запорожской области) на танке Т-72. В первой же атаке Маркивский чудом выжил – интуиция подсказала ему пересесть на танке, и только он пересел, как по его месту прилетело два снаряда. "В то место, где я сидел, сразу два "прилета" было. Я не знаю, как. Но если бы я там был, меня бы здесь не было. Ну или интуиция, но такое впечатление, что меня кто-то взял и вот так за шкуру отодвинул на средину башни", - вспоминает он. Следующим "прилетом" его скинуло с танка. "Поднялся. Кипиш, хаос. Решили, что будем сдаваться. Никаких активных действий не вели, это было нашим первое задание", - говорит он. Неопытные украинские военные, не знавшие реальной обстановки, оказались на второй линии российской обороны, насмешив своей прытью российских офицеров. "Где-то на метров 600 или 700 то есть залетели. И (российское) начальство, старшие, говорили, что мы думали, что вы какой-то блатной спецназ или еще кто-то – так борзо залетели. Как нам сказали: "Мы вообще думали, что вы какие-то рэмбо", - смеется Маркивский. Сейчас российские врачи лечат его легкие ранения. Обращаются с ним хорошо, свидетельствует он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230913/rogov-1896006118.html

https://ria.ru/20230912/plennyy-1895738177.html

https://ria.ru/20230908/plennyy-1895000847.html

https://ria.ru/20230906/vsu-1894523401.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр