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Замглавы Минцифры Пака освободили от должности - РИА Новости, 14.09.2023
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12:17 14.09.2023 (обновлено: 12:47 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/uvolnenie-1896284915.html
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности - РИА Новости, 14.09.2023
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности
Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:17
2023-09-14T12:47
политика
россия
олег пак
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из Государственно-правового управления президента, сообщает министерство. "Председателем правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Олег Пак переходит на работу в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Новым статс-секретарем Минцифры назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Ранее она вела правовую экспертизу проектов законодательных документов - федеральных законов, распоряжений и указов. Пак работал в Минцифры с 2012 года и за это время реализовал ряд значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг, отметили в министерстве. Он отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, технологий электронной подписи, технологий и систем цифровой идентификации. "На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы Гостех, созданию ключевых государственных информационных систем", - добавили в Минцифры.
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политика, россия, олег пак, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Политика, Россия, Олег Пак, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности

Замглавы Минцифры Пака освободили от должности, перейдет в "Ростелеком"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из Государственно-правового управления президента, сообщает министерство.
«
"Председателем правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Олег Пак переходит на работу в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.
Новым статс-секретарем Минцифры назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Ранее она вела правовую экспертизу проектов законодательных документов - федеральных законов, распоряжений и указов.
Пак работал в Минцифры с 2012 года и за это время реализовал ряд значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг, отметили в министерстве. Он отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, технологий электронной подписи, технологий и систем цифровой идентификации.
"На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы Гостех, созданию ключевых государственных информационных систем", - добавили в Минцифры.
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ПолитикаРоссияОлег ПакРостелекомМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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