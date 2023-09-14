https://ria.ru/20230914/uvolnenie-1896284915.html

Замглавы Минцифры Пака освободили от должности

Замглавы Минцифры Пака освободили от должности - РИА Новости, 14.09.2023

Замглавы Минцифры Пака освободили от должности

Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:17

2023-09-14T12:17

2023-09-14T12:47

политика

россия

олег пак

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из Государственно-правового управления президента, сообщает министерство. "Председателем правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Олег Пак переходит на работу в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Новым статс-секретарем Минцифры назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Ранее она вела правовую экспертизу проектов законодательных документов - федеральных законов, распоряжений и указов. Пак работал в Минцифры с 2012 года и за это время реализовал ряд значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг, отметили в министерстве. Он отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, технологий электронной подписи, технологий и систем цифровой идентификации. "На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы Гостех, созданию ключевых государственных информационных систем", - добавили в Минцифры.

https://ria.ru/20230907/kiberbezopasnost-1894655662.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, олег пак, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)