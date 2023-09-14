https://ria.ru/20230914/uvolnenie-1896284915.html
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности - РИА Новости, 14.09.2023
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности
Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:17
2023-09-14T12:17
2023-09-14T12:47
политика
россия
олег пак
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из Государственно-правового управления президента, сообщает министерство. "Председателем правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Олег Пак переходит на работу в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении. Новым статс-секретарем Минцифры назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Ранее она вела правовую экспертизу проектов законодательных документов - федеральных законов, распоряжений и указов. Пак работал в Минцифры с 2012 года и за это время реализовал ряд значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг, отметили в министерстве. Он отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, технологий электронной подписи, технологий и систем цифровой идентификации. "На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы Гостех, созданию ключевых государственных информационных систем", - добавили в Минцифры.
https://ria.ru/20230907/kiberbezopasnost-1894655662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de288ca35322b7d0b64615bba39ea1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, олег пак, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Политика, Россия, Олег Пак, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности
Замглавы Минцифры Пака освободили от должности, перейдет в "Ростелеком"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Статс-секретарь, замглавы Минцифры РФ Олег Пак освобожден от должности и переходит на работу в "Ростелеком", новым статс-секретарем назначена Алена Руденко из Государственно-правового управления президента, сообщает
министерство.
«
"Председателем правительства М.В. Мишустиным подписано распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Олег Пак переходит на работу в ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.
Новым статс-секретарем Минцифры назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления президента России Алена Руденко. Ранее она вела правовую экспертизу проектов законодательных документов - федеральных законов, распоряжений и указов.
Пак работал в Минцифры с 2012 года и за это время реализовал ряд значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг, отметили в министерстве. Он отвечал за создание IT-инфраструктуры чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, технологий электронной подписи, технологий и систем цифровой идентификации.
"На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию Госуслуг и платформы Гостех, созданию ключевых государственных информационных систем", - добавили в Минцифры.
Минцифры пересматривает нормы обучения экспертов в сфере кибербезопасности