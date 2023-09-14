https://ria.ru/20230914/ukraina-1896367324.html

"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 14.09.2023

"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Украина не обладает нужными ресурсами, чтобы выстоять в конфликте с Россией, поэтому Киеву в скором времени придется пойти на прекращение огня, заявил бывший... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:21

2023-09-14T17:21

2023-09-14T17:21

в мире

украина

киев

россия

леонид кучма

олег соскин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Украина не обладает нужными ресурсами, чтобы выстоять в конфликте с Россией, поэтому Киеву в скором времени придется пойти на прекращение огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять", – признался он.Политолог отметил, что за полтора года страна уже понесла колоссальные потери во всех сферах: экономической, финансовой и демографической."Нет ресурса на продолжение этого <…> даже на следующие полгода", – подытожил он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html

https://ria.ru/20230914/poteri-1896350521.html

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в мире, украина, киев, россия, леонид кучма, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато