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"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 14.09.2023
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17:21 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896367324.html
"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 14.09.2023
"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Украина не обладает нужными ресурсами, чтобы выстоять в конфликте с Россией, поэтому Киеву в скором времени придется пойти на прекращение огня, заявил бывший... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:21
2023-09-14T17:21
в мире
украина
киев
россия
леонид кучма
олег соскин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Украина не обладает нужными ресурсами, чтобы выстоять в конфликте с Россией, поэтому Киеву в скором времени придется пойти на прекращение огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять", – признался он.Политолог отметил, что за полтора года страна уже понесла колоссальные потери во всех сферах: экономической, финансовой и демографической."Нет ресурса на продолжение этого &lt;…&gt; даже на следующие полгода", – подытожил он.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html
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в мире, украина, киев, россия, леонид кучма, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Леонид Кучма, Олег Соскин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит следующие полгода

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Украина не обладает нужными ресурсами, чтобы выстоять в конфликте с Россией, поэтому Киеву в скором времени придется пойти на прекращение огня, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять", – признался он.
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Политолог отметил, что за полтора года страна уже понесла колоссальные потери во всех сферах: экономической, финансовой и демографической.
"Нет ресурса на продолжение этого <…> даже на следующие полгода", – подытожил он.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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В миреУкраинаКиевРоссияЛеонид КучмаОлег СоскинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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