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Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:59 14.09.2023 (обновлено: 05:14 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896237337.html
Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие
Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие - РИА Новости, 14.09.2023
Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие
Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T04:59
2023-09-14T05:14
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
михаил федоров
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo. "Мы разрабатываем целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия", - заявил Борняков. Согласно его заявлению, недавно были испытаны 25 новых моделей. По данным издания, эти испытания прошли в конце августа, на них присутствовал вице-премьер Украины Михаил Федоров. Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896113188.html
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896146903.html
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украина, киев, россия, михаил федоров, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие

Борняков: Киев разрабатывает несколько беспилотников и роботизированное оружие

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ американского происхождения
Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ американского происхождения. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo.
«
"Мы разрабатываем целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия", - заявил Борняков.
Согласно его заявлению, недавно были испытаны 25 новых моделей. По данным издания, эти испытания прошли в конце августа, на них присутствовал вице-премьер Украины Михаил Федоров.
Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
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В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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