https://ria.ru/20230914/ukraina-1896237337.html

Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие

Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие - РИА Новости, 14.09.2023

Киев разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие

Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:59

2023-09-14T04:59

2023-09-14T05:14

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

михаил федоров

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo. "Мы разрабатываем целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия", - заявил Борняков. Согласно его заявлению, недавно были испытаны 25 новых моделей. По данным издания, эти испытания прошли в конце августа, на них присутствовал вице-премьер Украины Михаил Федоров. Ранее в генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов" для помощи военным, чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. При этом, по словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, часть беспилотников уже выполняют боевые задания - в частности, это сотни дронов DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel Evo 2, украинских UkrJet, Skyeton и SKIF помогают военным эффективнее вести разведку. Он уточнил, что дроны-камикадзе Warmate 3.0 выявляют и поражают легкобронированную технику и ПВО, беспилотники Penguin C-MIL Mk 2 UAS передают полученные данные по зашифрованным цифровым каналам. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896113188.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896146903.html

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украина, киев, россия, михаил федоров, вооруженные силы украины, в мире