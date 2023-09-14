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В Узбекистане планируют трудоустроить тысячу соотечественников на "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 14.09.2023
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16:44 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/trudoustroystvo-1896360635.html
В Узбекистане планируют трудоустроить тысячу соотечественников на "АвтоВАЗ"
В Узбекистане планируют трудоустроить тысячу соотечественников на "АвтоВАЗ" - РИА Новости, 14.09.2023
В Узбекистане планируют трудоустроить тысячу соотечественников на "АвтоВАЗ"
Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана совместно с АО "АвтоВАЗ" планируют отобрать до 1 тысячи граждан страны для работы на автозаводе, сообщили РИА РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:44
2023-09-14T16:44
экономика
авто
узбекистан
ташкент
тольятти
renault s.a
автоваз
renault clio
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ТАШКЕНТ, 14 сен – РИА Новости. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана совместно с АО "АвтоВАЗ" планируют отобрать до 1 тысячи граждан страны для работы на автозаводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства. Ранее агентство сообщило, что начало отправлять соотечественников на работу на АО "АвтоВАЗ" в рамках организованного трудового набора. В начале сентября представители "АвтоВАЗа" провели в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана отбор среди граждан республики для работы на автозаводе. "У нас есть заявка от "АвтоВАЗа" на 1 тысячу вакансий, сейчас в регионах Узбекистана проводятся конкурсные отборы на работу на этом предприятии", - сказал представитель агентства. По его данным, на этой неделе уже отправлена первая группа из 10 человек, в ближайшие дни на работу на "АвтоВАЗ" вылетят еще 30 работников из Узбекистана. Набор проводится, в частности, по специальностям слесарь, сварщик, штамповщик, маляр. Уровень зарплат составляет 67-74 тысячи рублей. В соответствии с условиями набора, автозавод оплачивает транспортные расходы из Узбекистана, проживание и медицинскую страховку работникам. В начале сентября "АвтоВАЗ" сообщал, что продолжает наращивать темпы производства и подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html
https://ria.ru/20230907/migratsiya-1894750284.html
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экономика, авто, узбекистан, ташкент, тольятти, renault s.a, автоваз, renault clio
Экономика, Авто, Узбекистан, Ташкент, Тольятти, Renault S.A, АвтоВАЗ, Renault Clio
В Узбекистане планируют трудоустроить тысячу соотечественников на "АвтоВАЗ"

В Узбекистане планируют трудоустроить до тысячи соотечественников на "АвтоВАЗ"

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 14 сен – РИА Новости. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана совместно с АО "АвтоВАЗ" планируют отобрать до 1 тысячи граждан страны для работы на автозаводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Ранее агентство сообщило, что начало отправлять соотечественников на работу на АО "АвтоВАЗ" в рамках организованного трудового набора. В начале сентября представители "АвтоВАЗа" провели в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана отбор среди граждан республики для работы на автозаводе.
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"У нас есть заявка от "АвтоВАЗа" на 1 тысячу вакансий, сейчас в регионах Узбекистана проводятся конкурсные отборы на работу на этом предприятии", - сказал представитель агентства.
По его данным, на этой неделе уже отправлена первая группа из 10 человек, в ближайшие дни на работу на "АвтоВАЗ" вылетят еще 30 работников из Узбекистана. Набор проводится, в частности, по специальностям слесарь, сварщик, штамповщик, маляр. Уровень зарплат составляет 67-74 тысячи рублей.
В соответствии с условиями набора, автозавод оплачивает транспортные расходы из Узбекистана, проживание и медицинскую страховку работникам.
В начале сентября "АвтоВАЗ" сообщал, что продолжает наращивать темпы производства и подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
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ЭкономикаАвтоУзбекистанТашкентТольяттиRenault S.AАвтоВАЗRenault Clio
 
 
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