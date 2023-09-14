Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора
Дипломат заявил о психологическом терроре ВСУ против сотрудников российских АЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты, работники станций продолжают получать угрозы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова приводит сайт МИД РФ.
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"Атаки ВСУ являются явной попыткой давления на персонал Курской и Запорожской АЭС. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций только набирает обороты. Работники АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях", - сказал дипломат, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.
Ульянов призвал членов организации "осудить эти неправомерные акты со стороны киевского режима", иначе действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям.
Ранее украинские боевики пытались атаковать беспилотниками Курчатов, в городе расположена Курская АЭС, населенный пункт находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.
Украинские войска также несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.