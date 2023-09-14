https://ria.ru/20230914/terror-1896417214.html

Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора

Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора - РИА Новости, 14.09.2023

Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора

Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты, работники станций продолжают... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T21:45

2023-09-14T21:45

2023-09-14T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вена

курчатов

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

запорожская аэс

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты, работники станций продолжают получать угрозы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова приводит сайт МИД РФ."Атаки ВСУ являются явной попыткой давления на персонал Курской и Запорожской АЭС. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций только набирает обороты. Работники АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях", - сказал дипломат, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Ульянов призвал членов организации "осудить эти неправомерные акты со стороны киевского режима", иначе действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям. Ранее украинские боевики пытались атаковать беспилотниками Курчатов, в городе расположена Курская АЭС, населенный пункт находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной. Украинские войска также несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.

https://ria.ru/20230912/zaes-1895729439.html

https://ria.ru/20230911/grossi-1895583713.html

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вена

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, вена, курчатов, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины