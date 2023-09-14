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Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:45 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/terror-1896417214.html
Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора
Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора - РИА Новости, 14.09.2023
Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора
Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты, работники станций продолжают... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:45
2023-09-14T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вена
курчатов
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
запорожская аэс
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты, работники станций продолжают получать угрозы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова приводит сайт МИД РФ.&quot;Атаки ВСУ являются явной попыткой давления на персонал Курской и Запорожской АЭС. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций только набирает обороты. Работники АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях&quot;, - сказал дипломат, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Ульянов призвал членов организации "осудить эти неправомерные акты со стороны киевского режима", иначе действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям. Ранее украинские боевики пытались атаковать беспилотниками Курчатов, в городе расположена Курская АЭС, населенный пункт находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной. Украинские войска также несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
https://ria.ru/20230912/zaes-1895729439.html
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в мире, россия, вена, курчатов, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, Курчатов, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Постпред Ульянов заявил о развязанной ВСУ кампании психологического террора

Дипломат заявил о психологическом терроре ВСУ против сотрудников российских АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты, работники станций продолжают получать угрозы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова приводит сайт МИД РФ.
«

"Атаки ВСУ являются явной попыткой давления на персонал Курской и Запорожской АЭС. Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций только набирает обороты. Работники АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях", - сказал дипломат, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Киев оказывает давление на персонал ЗАЭС, заявил Лихачев
12 сентября, 08:13
Ульянов призвал членов организации "осудить эти неправомерные акты со стороны киевского режима", иначе действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям.
Ранее украинские боевики пытались атаковать беспилотниками Курчатов, в городе расположена Курская АЭС, населенный пункт находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.
Украинские войска также несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаКурчатовМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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