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СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 14.09.2023 (обновлено: 13:01 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/stryker-1896284511.html
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker
Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:15
2023-09-14T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
forbes
вооруженные силы украины
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes. При этом украинским войскам приходится использовать советский бронетранспортер МТЛБ, принятый на вооружение в 1964 году. По данным журнала, Вашингтон передал Киеву 189 Stryker. Первоначально планировалось оснастить ими три батальона 82-й бригады ВСУ, по 30 БТР на каждый батальон. Летом украинские войска сформировали новые бригады, в том числе 42-ю. Ей также достались Stryker в количестве, достаточном, по крайней мере, для одного батальона. Помимо этого 42-я использует МТЛБ. По данным издания, у Украины есть много запасных корпусов советских бронетранспортеров, но недостаточно хороших башен для них. Автор статьи задался вопросом, почему бы не дать 42-й больше Stryker. По его мнению, их, возможно, получила другая бригада, которую еще не видели "в действии".
https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html
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в мире, украина, forbes, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Forbes, Вооруженные силы Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker

Forbes: судьба десятков поставленных на Украину БТР Stryker остается неизвестной

© РИА Новости / Оксана Джадан | Перейти в медиабанкАмериканские бронетранспортеры Stryker
Американские бронетранспортеры Stryker - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Оксана Джадан
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Американские бронетранспортеры Stryker. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes.
При этом украинским войскам приходится использовать советский бронетранспортер МТЛБ, принятый на вооружение в 1964 году.
По данным журнала, Вашингтон передал Киеву 189 Stryker. Первоначально планировалось оснастить ими три батальона 82-й бригады ВСУ, по 30 БТР на каждый батальон.
Летом украинские войска сформировали новые бригады, в том числе 42-ю. Ей также достались Stryker в количестве, достаточном, по крайней мере, для одного батальона. Помимо этого 42-я использует МТЛБ. По данным издания, у Украины есть много запасных корпусов советских бронетранспортеров, но недостаточно хороших башен для них.
Автор статьи задался вопросом, почему бы не дать 42-й больше Stryker. По его мнению, их, возможно, получила другая бригада, которую еще не видели "в действии".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаForbesВооруженные силы УкраиныСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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