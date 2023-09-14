https://ria.ru/20230914/stryker-1896284511.html

СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker

СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker

Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:15

2023-09-14T12:15

2023-09-14T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

forbes

вооруженные силы украины

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes. При этом украинским войскам приходится использовать советский бронетранспортер МТЛБ, принятый на вооружение в 1964 году. По данным журнала, Вашингтон передал Киеву 189 Stryker. Первоначально планировалось оснастить ими три батальона 82-й бригады ВСУ, по 30 БТР на каждый батальон. Летом украинские войска сформировали новые бригады, в том числе 42-ю. Ей также достались Stryker в количестве, достаточном, по крайней мере, для одного батальона. Помимо этого 42-я использует МТЛБ. По данным издания, у Украины есть много запасных корпусов советских бронетранспортеров, но недостаточно хороших башен для них. Автор статьи задался вопросом, почему бы не дать 42-й больше Stryker. По его мнению, их, возможно, получила другая бригада, которую еще не видели "в действии".

https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, forbes, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр