https://ria.ru/20230914/stryker-1896284511.html
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker
Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:15
2023-09-14T12:15
2023-09-14T13:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes. При этом украинским войскам приходится использовать советский бронетранспортер МТЛБ, принятый на вооружение в 1964 году. По данным журнала, Вашингтон передал Киеву 189 Stryker. Первоначально планировалось оснастить ими три батальона 82-й бригады ВСУ, по 30 БТР на каждый батальон. Летом украинские войска сформировали новые бригады, в том числе 42-ю. Ей также достались Stryker в количестве, достаточном, по крайней мере, для одного батальона. Помимо этого 42-я использует МТЛБ. По данным издания, у Украины есть много запасных корпусов советских бронетранспортеров, но недостаточно хороших башен для них. Автор статьи задался вопросом, почему бы не дать 42-й больше Stryker. По его мнению, их, возможно, получила другая бригада, которую еще не видели "в действии".
https://ria.ru/20230909/bmp-3-1895128048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, forbes, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Forbes, Вооруженные силы Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ задалось вопросом о судьбе десятков поставленных Украине БТР Stryker
Forbes: судьба десятков поставленных на Украину БТР Stryker остается неизвестной
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Судьба нескольких десятков поставленных Украине БТР Stryker неизвестна, указало американское издание Forbes
.
При этом украинским войскам приходится использовать советский бронетранспортер МТЛБ, принятый на вооружение в 1964 году.
По данным журнала, Вашингтон
передал Киеву
189 Stryker. Первоначально планировалось оснастить ими три батальона 82-й бригады ВСУ
, по 30 БТР на каждый батальон.
Летом украинские войска сформировали новые бригады, в том числе 42-ю. Ей также достались Stryker в количестве, достаточном, по крайней мере, для одного батальона. Помимо этого 42-я использует МТЛБ. По данным издания, у Украины есть много запасных корпусов советских бронетранспортеров, но недостаточно хороших башен для них.
Автор статьи задался вопросом, почему бы не дать 42-й больше Stryker. По его мнению, их, возможно, получила другая бригада, которую еще не видели "в действии".
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