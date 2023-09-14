https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896242131.html

Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском

Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.09.2023

Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском

Киев перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артемовск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T07:35

2023-09-14T07:35

2023-09-14T07:35

специальная военная операция на украине

клещеевка

украина

киев

андрей марочко

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Киев перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артемовск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка (артемовское направление - ред.), помимо активных боевых действий, командование вооруженных формирований Украины проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что эта бригада имеет на вооружении западную бронетехнику и артиллерию. Накануне Минобороны РФ сообщало, что "Южная" группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад Украины в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки ДНР.

https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html

клещеевка

украина

киев

артемовск

донецкая народная республика

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клещеевка, украина, киев, андрей марочко, безопасность, артемовск, донецкая народная республика