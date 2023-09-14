https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896242131.html
Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском
Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.09.2023
Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском
Киев перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артемовск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T07:35
2023-09-14T07:35
2023-09-14T07:35
специальная военная операция на украине
клещеевка
украина
киев
андрей марочко
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Киев перебрасывает 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную натовскими инструкторами, под Артемовск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка (артемовское направление - ред.), помимо активных боевых действий, командование вооруженных формирований Украины проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что эта бригада имеет на вооружении западную бронетехнику и артиллерию. Накануне Минобороны РФ сообщало, что "Южная" группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад Украины в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки ДНР.
https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html
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клещеевка, украина, киев, андрей марочко, безопасность, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Украина, Киев, Андрей Марочко, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Марочко заявил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском
Марочко: Киев переводит к Артемовску подразделения, обученные инструкторами НАТО