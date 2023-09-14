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Сенатор сообщил о возможной блокировке WhatsApp из-за его превращения в СМИ - РИА Новости, 14.09.2023
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13:26 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/senator-1896305967.html
Сенатор сообщил о возможной блокировке WhatsApp из-за его превращения в СМИ
Сенатор сообщил о возможной блокировке WhatsApp из-за его превращения в СМИ - РИА Новости, 14.09.2023
Сенатор сообщил о возможной блокировке WhatsApp из-за его превращения в СМИ
Превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае возникновения потенциальных, но явных угроз для россиян он может быть заблокирован,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:26
2023-09-14T13:26
технологии
россия
китай
виктор бондарев
whatsapp inc.
совет федерации рф
facebook
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае возникновения потенциальных, но явных угроз для россиян он может быть заблокирован, следует подумать о полностью российском мессенджере, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Превращение мессенджера WhatsApp, принадлежащего экстремистской организации Meta*... из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство. Информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По словам сенатора, "исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль". При этом цифровой суверенитет РФ должен быть сохранён в любом случае, уверен Бондарев. Законодатель пояснил, что особую обеспокоенность вызывает обновление приложения WhatsApp от 13 сентября 2023 года, благодаря которому на данном мессенджере появилась возможность создавать новостные каналы. Ранее подобная функция была возможна лишь у телеграм, дружественного информационному пространству РФ. "Подобное обновление WhatsApp станет доступным в 150 странах до конца 2023 года. Данный путь развития мессенджера и может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооружённых силах РФ, российской власти, истории нашей страны", - полагает Бондарев. Поэтому проработки механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать, добавил он. "Необходимо проработать и альтернативы. Они, кстати, есть: тот же самый Яндекс-Мессенджер, Телеграм. Как говорится, свято место пусто не бывает", - написал политик. Он напомнил, что Китай уже с сентября 2017 года по решению местных властей WhatsApp заблокировал, и обойти данную блокировку населению Китая весьма сложно, что и правильно. "Китайцы пользуются местным WeChat, и это логично, ведь он китайский. Может, и нам в РФ стоит задуматься о полностью местном мессенджере, ведь это разумно, своевременно и перспективно", - заключил Бондарев. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230914/whatsapp-1896303882.html
https://ria.ru/20230516/meta-1872143017.html
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технологии, россия, китай, виктор бондарев, whatsapp inc., совет федерации рф, facebook
Технологии, Россия, Китай, Виктор Бондарев, WhatsApp Inc., Совет Федерации РФ, Facebook
Сенатор сообщил о возможной блокировке WhatsApp из-за его превращения в СМИ

Сенатор Бонарев: WhatsApp может быть заблокирован из-за превращении в СМИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Превращение WhatsApp в полноценное СМИ вызывает беспокойство, в случае возникновения потенциальных, но явных угроз для россиян он может быть заблокирован, следует подумать о полностью российском мессенджере, считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Превращение мессенджера WhatsApp, принадлежащего экстремистской организации Meta*... из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство. Информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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По словам сенатора, "исключение для данного мессенджера, которое было раньше сделано, должно быть пересмотрено, а сам он в случае возникновения потенциальных, но явных угроз, временно заблокирован, если его невозможно будет взять под контроль". При этом цифровой суверенитет РФ должен быть сохранён в любом случае, уверен Бондарев.
Законодатель пояснил, что особую обеспокоенность вызывает обновление приложения WhatsApp от 13 сентября 2023 года, благодаря которому на данном мессенджере появилась возможность создавать новостные каналы. Ранее подобная функция была возможна лишь у телеграм, дружественного информационному пространству РФ.
"Подобное обновление WhatsApp станет доступным в 150 странах до конца 2023 года. Данный путь развития мессенджера и может привести к превращению его в средство информационной войны и источник возникновения фейков об СВО, Вооружённых силах РФ, российской власти, истории нашей страны", - полагает Бондарев. Поэтому проработки механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать, добавил он.
"Необходимо проработать и альтернативы. Они, кстати, есть: тот же самый Яндекс-Мессенджер, Телеграм. Как говорится, свято место пусто не бывает", - написал политик.
Он напомнил, что Китай уже с сентября 2017 года по решению местных властей WhatsApp заблокировал, и обойти данную блокировку населению Китая весьма сложно, что и правильно. "Китайцы пользуются местным WeChat, и это логично, ведь он китайский. Может, и нам в РФ стоит задуматься о полностью местном мессенджере, ведь это разумно, своевременно и перспективно", - заключил Бондарев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииРоссияКитайВиктор БондаревWhatsApp Inc.Совет Федерации РФFacebook
 
 
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