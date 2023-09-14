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Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке - РИА Новости, 14.09.2023
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06:05 14.09.2023 (обновлено: 06:53 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sdelka-1896239487.html
Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке
Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке - РИА Новости, 14.09.2023
Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке
На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T06:05
2023-09-14T06:53
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
оон
генеральная ассамблея оон
зерновая сделка
в мире
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АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят детали новых предложений для Москвы по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник, участвующий в технической делегации по этому вопросу.Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД. "Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны (по зерновой сделке). Их обсудят на встречах генсека ООН с господином президентом (Эрдоганом) и главой российской делегации, главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Эти предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта", — отметил собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, как проходит диалог Анкары с западными партнерами по зерновой сделке, источник отметил, что переговоры "идут порой очень сложно". "Мы объясняем нашим партнерам, странам ЕС, что не можем в одиночку работать над восстановлением зернового коридора, нужны гарантии и выполнение обещаний, данных по российскому экспорту (сельскохозяйственной продукции)", — уточнил он.Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.
https://ria.ru/20230913/guterresh-1896190047.html
https://ria.ru/20230913/zerno-1896044451.html
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, в мире
Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Зерновая сделка, В мире
Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке

Новые предложения для России по зерновой сделке обсудят на следующей неделе

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
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АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят детали новых предложений для Москвы по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник, участвующий в технической делегации по этому вопросу.
Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД.
«
"Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны (по зерновой сделке). Их обсудят на встречах генсека ООН с господином президентом (Эрдоганом) и главой российской делегации, главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Эти предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта", — отметил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, как проходит диалог Анкары с западными партнерами по зерновой сделке, источник отметил, что переговоры "идут порой очень сложно".
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Предложения ООН по зерновой сделке не нарушают санкции, заявил Гутерреш
13 сентября, 18:45
"Мы объясняем нашим партнерам, странам ЕС, что не можем в одиночку работать над восстановлением зернового коридора, нужны гарантии и выполнение обещаний, данных по российскому экспорту (сельскохозяйственной продукции)", — уточнил он.
Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Анкаре заявили, что разговор Эрдогана с Путиным по зерну стоит в повестке
13 сентября, 10:46
 
РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинООНГенеральная Ассамблея ООНЗерновая сделкаВ мире
 
 
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