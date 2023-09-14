Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке
Новые предложения для России по зерновой сделке обсудят на следующей неделе
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят детали новых предложений для Москвы по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник, участвующий в технической делегации по этому вопросу.
Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД.
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"Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны (по зерновой сделке). Их обсудят на встречах генсека ООН с господином президентом (Эрдоганом) и главой российской делегации, главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Эти предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта", — отметил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, как проходит диалог Анкары с западными партнерами по зерновой сделке, источник отметил, что переговоры "идут порой очень сложно".
"Мы объясняем нашим партнерам, странам ЕС, что не можем в одиночку работать над восстановлением зернового коридора, нужны гарантии и выполнение обещаний, данных по российскому экспорту (сельскохозяйственной продукции)", — уточнил он.
Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. В Москве не раз обращали внимание на то, что договоренности, предполагающие снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, не работают, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как отмечал Путин, большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.