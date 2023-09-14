https://ria.ru/20230914/sdelka-1896239487.html

Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке

Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке - РИА Новости, 14.09.2023

Источник: планируется обсуждение предложений для России по зерновой сделке

На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:05

2023-09-14T06:05

2023-09-14T06:53

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

оон

генеральная ассамблея оон

зерновая сделка

в мире

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АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. На следующей неделе на переговорах генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым обсудят детали новых предложений для Москвы по зерновой сделке, сообщил РИА Новости источник, участвующий в технической делегации по этому вопросу.Генсек ООН ранее заявил, что планирует на полях недели высокого уровня обсудить с Лавровым, а также Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД. "Турция и ООН совместно разработали ряд новых предложений для российской стороны (по зерновой сделке). Их обсудят на встречах генсека ООН с господином президентом (Эрдоганом) и главой российской делегации, главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Эти предложения касаются страхования судов и оплаты российского экспорта", — отметил собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, как проходит диалог Анкары с западными партнерами по зерновой сделке, источник отметил, что переговоры "идут порой очень сложно". "Мы объясняем нашим партнерам, странам ЕС, что не можем в одиночку работать над восстановлением зернового коридора, нужны гарантии и выполнение обещаний, данных по российскому экспорту (сельскохозяйственной продукции)", — уточнил он.Путин отметил, что Москва готова реанимировать зерновую сделку сразу, как только будут выполнены все российские условия. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.Кроме того, в ближайшее время Россия бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.

https://ria.ru/20230913/guterresh-1896190047.html

https://ria.ru/20230913/zerno-1896044451.html

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, оон, генеральная ассамблея оон, зерновая сделка, в мире