https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896395596.html

В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США

В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США - РИА Новости, 14.09.2023

В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США

Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:56

2023-09-14T18:56

2023-09-14T18:59

экономика

сша

ульяновск

елабуга

соллерс

автоваз

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров", - прокомментировали в компании включение в санкционный список США.Ранее в четверг США ввели санкции против ряда российских предприятий. Из отечественных автопроизводителей в список также попали "АвтоВАЗ" и "Москвич"."Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html

сша

ульяновск

елабуга

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, ульяновск, елабуга, соллерс, автоваз, ульяновский автомобильный завод (уаз)