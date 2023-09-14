Рейтинг@Mail.ru
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 14.09.2023 (обновлено: 18:59 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896395596.html
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США - РИА Новости, 14.09.2023
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США
Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:56
2023-09-14T18:59
экономика
сша
ульяновск
елабуга
соллерс
автоваз
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838659209_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0816e9d4be40f3e1c4b0c820d7be2fd3.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров", - прокомментировали в компании включение в санкционный список США.Ранее в четверг США ввели санкции против ряда российских предприятий. Из отечественных автопроизводителей в список также попали "АвтоВАЗ" и "Москвич"."Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html
сша
ульяновск
елабуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838659209_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_412715808bdcdebee68baa127a13a070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, ульяновск, елабуга, соллерс, автоваз, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Экономика, США, Ульяновск, Елабуга, Соллерс, АвтоВАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США

Автопроизводитель Соллерс не ждет последствий от включения в список санкций США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМодели Argo и Atlant российской автомобильной компанией "Соллерс"
Модели Argo и Atlant российской автомобильной компанией Соллерс - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Модели Argo и Atlant российской автомобильной компанией "Соллерс" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров", - прокомментировали в компании включение в санкционный список США.
Ранее в четверг США ввели санкции против ряда российских предприятий. Из отечественных автопроизводителей в список также попали "АвтоВАЗ" и "Москвич".
"Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.
Штаб-квартира Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Под санкции США попали предприятия, осуществляющие ремонт вооружений
Вчера, 18:26
 
ЭкономикаСШАУльяновскЕлабугаСоллерсАвтоВАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала