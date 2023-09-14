https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896395596.html
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США - РИА Новости, 14.09.2023
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США
Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:56
2023-09-14T18:56
2023-09-14T18:59
экономика
сша
ульяновск
елабуга
соллерс
автоваз
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Соллерс" не ожидает последствий от попадания под санкции США, полностью перестроен на устойчивые каналы поставок автокомпонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров", - прокомментировали в компании включение в санкционный список США.Ранее в четверг США ввели санкции против ряда российских предприятий. Из отечественных автопроизводителей в список также попали "АвтоВАЗ" и "Москвич"."Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896387036.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, ульяновск, елабуга, соллерс, автоваз, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Экономика, США, Ульяновск, Елабуга, Соллерс, АвтоВАЗ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США
Автопроизводитель Соллерс не ждет последствий от включения в список санкций США