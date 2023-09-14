https://ria.ru/20230914/samolet-1896404899.html

Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани

Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани - РИА Новости, 14.09.2023

Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани

Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет направили в Казань из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:48

2023-09-14T19:48

2023-09-14T19:48

происшествия

нижний новгород

казань

хургада

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

azur air

boeing 757

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет направили в Казань из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. "Двенадцатого сентября около 05.15 самолёт Boeing-757, следовавший рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, полетел в Казань по метеоусловиям в Нижнем Новгороде (был сильный туман). Утром 12 сентября мы сообщали о задержках рейсов в Нижнем Новгороде по погодным условиям. Перед посадкой в аэропорту Казани командир воздушного судна сообщил о неисправности, аварийную ситуацию не объявлял. В настоящее время Татарская транспортная прокуратура и МТУ Росавиации проводят проверку, которая не завершена", - заявили агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.Собеседник агентства не уточнил, какие именно возникли технические проблемы, поскольку проверка еще продолжается. "Воздушное судно в целях соблюдения прав пассажиров заменили на другое (на время работы техников) для сокращения времени ожидания пассажирами вылета с запасного аэродрома (Казань) в аэропорт назначения (Нижний Новгород). В 14:50 пассажиры рейса вылетели в Нижний Новгород другим бортом. Жалобы и обращения от пассажиров не поступали", - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html

нижний новгород

казань

хургада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний новгород, казань, хургада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, boeing 757