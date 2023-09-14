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Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани - РИА Новости, 14.09.2023
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19:48 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/samolet-1896404899.html
Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани
Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани - РИА Новости, 14.09.2023
Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани
Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет направили в Казань из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:48
2023-09-14T19:48
происшествия
нижний новгород
казань
хургада
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
boeing 757
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет направили в Казань из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре. &quot;Двенадцатого сентября около 05.15 самолёт Boeing-757, следовавший рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, полетел в Казань по метеоусловиям в Нижнем Новгороде (был сильный туман). Утром 12 сентября мы сообщали о задержках рейсов в Нижнем Новгороде по погодным условиям. Перед посадкой в аэропорту Казани командир воздушного судна сообщил о неисправности, аварийную ситуацию не объявлял. В настоящее время Татарская транспортная прокуратура и МТУ Росавиации проводят проверку, которая не завершена&quot;, - заявили агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.Собеседник агентства не уточнил, какие именно возникли технические проблемы, поскольку проверка еще продолжается. "Воздушное судно в целях соблюдения прав пассажиров заменили на другое (на время работы техников) для сокращения времени ожидания пассажирами вылета с запасного аэродрома (Казань) в аэропорт назначения (Нижний Новгород). В 14:50 пассажиры рейса вылетели в Нижний Новгород другим бортом. Жалобы и обращения от пассажиров не поступали", - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html
нижний новгород
казань
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происшествия, нижний новгород, казань, хургада, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air, boeing 757
Происшествия, Нижний Новгород, Казань, Хургада, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air, Boeing 757
Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани

Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет направили в Казань из-за тумана

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет направили в Казань из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
«

"Двенадцатого сентября около 05.15 самолёт Boeing-757, следовавший рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, полетел в Казань по метеоусловиям в Нижнем Новгороде (был сильный туман). Утром 12 сентября мы сообщали о задержках рейсов в Нижнем Новгороде по погодным условиям. Перед посадкой в аэропорту Казани командир воздушного судна сообщил о неисправности, аварийную ситуацию не объявлял. В настоящее время Татарская транспортная прокуратура и МТУ Росавиации проводят проверку, которая не завершена", - заявили агентству в Приволжской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно возникли технические проблемы, поскольку проверка еще продолжается.
«
"Воздушное судно в целях соблюдения прав пассажиров заменили на другое (на время работы техников) для сокращения времени ожидания пассажирами вылета с запасного аэродрома (Казань) в аэропорт назначения (Нижний Новгород). В 14:50 пассажиры рейса вылетели в Нижний Новгород другим бортом. Жалобы и обращения от пассажиров не поступали", - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
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ПроисшествияНижний НовгородКазаньХургадаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur AirBoeing 757
 
 
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