https://ria.ru/20230914/pushilin-1896372591.html
Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском
Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском - РИА Новости, 14.09.2023
Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском
Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг РИА Новости заявления Киева о якобы взятии украинскими войсками села Андреевка под Артемовском. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:41
2023-09-14T17:41
2023-09-14T18:15
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг РИА Новости заявления Киева о якобы взятии украинскими войсками села Андреевка под Артемовском."Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои", — подчеркнул он.Пушилин добавил, что за последние сутки российские войска немного улучшили позиции в этой местности.Врио главы ДНР напомнил, что недавно Киев также заявлял о захвате поселка Опытное на Авдеевском направлении. По его словам, тогда в это поверили сами украинские военные, которые отправились закреплять позиции и попали под огонь бойцов Первого армейского корпуса.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023 года после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.Украина уже четвертый месяц пытается продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, наступление ВСУ — это не просто пробуксовка, а провал. По его словам, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230910/akhmat-1895359851.html
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском
Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском вбросом