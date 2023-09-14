https://ria.ru/20230914/programma-1896292920.html
Вузы-участники проекта новой системы образования переработали программы
Вузы-участники проекта новой системы образования переработали программы - РИА Новости, 14.09.2023
Вузы-участники проекта новой системы образования переработали программы
Шесть пилотных вузов, участвующих в проекте новой системы образования, переработали программы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:40
2023-09-14T12:40
2023-09-14T13:10
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
валерий фальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160179_0:121:3018:1820_1920x0_80_0_0_312c6fe8996437bc056c7bbb0a79ac40.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шесть пилотных вузов, участвующих в проекте новой системы образования, переработали программы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Все вузы переработали программы. Где-то это, еще раз повторяю, повлекло увеличение сроков, где-то нет. И сейчас мы внимательно смотрим, какие следующие преобразования мы будем делать в ближайшее время. Потому что это, конечно, только первые изменения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". По его словам, количество мер, направленных на то, чтобы качество высшего образования в России существенно повысилось, будет достаточно много. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.
https://na.ria.ru/20230914/pedvuzy-1896253899.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d981cb3d81d0bd405002f9ec93e65210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, общество, валерий фальков
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Валерий Фальков
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шесть пилотных вузов, участвующих в проекте новой системы образования, переработали программы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Все вузы переработали программы. Где-то это, еще раз повторяю, повлекло увеличение сроков, где-то нет. И сейчас мы внимательно смотрим, какие следующие преобразования мы будем делать в ближайшее время. Потому что это, конечно, только первые изменения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
По его словам, количество мер, направленных на то, чтобы качество высшего образования в России существенно повысилось, будет достаточно много.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.
Российские педвузы подвели итоги приемной кампании
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет.
Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.