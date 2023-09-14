https://ria.ru/20230914/programma-1896292920.html

Вузы-участники проекта новой системы образования переработали программы

Вузы-участники проекта новой системы образования переработали программы - РИА Новости, 14.09.2023

Вузы-участники проекта новой системы образования переработали программы

Шесть пилотных вузов, участвующих в проекте новой системы образования, переработали программы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:40

2023-09-14T12:40

2023-09-14T13:10

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валерий фальков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шесть пилотных вузов, участвующих в проекте новой системы образования, переработали программы, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Все вузы переработали программы. Где-то это, еще раз повторяю, повлекло увеличение сроков, где-то нет. И сейчас мы внимательно смотрим, какие следующие преобразования мы будем делать в ближайшее время. Потому что это, конечно, только первые изменения", - сказал Фальков в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". По его словам, количество мер, направленных на то, чтобы качество высшего образования в России существенно повысилось, будет достаточно много. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в свою очередь отмечал, что пилотный проект коснется как нынешних студентов, так и тех, кто только планирует поступать в вузы, также министр говорил о том, что кардинальных изменений в плане единого государственного экзамена в новой системе не будет. Еще в мае 2022 года Фальков заявил о выходе России спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования - бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года.

https://na.ria.ru/20230914/pedvuzy-1896253899.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, валерий фальков