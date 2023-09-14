Польша надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в США
Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в США
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение стать членом НАТО на вашингтонском саммите НАТО.
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"Мы надеемся, что этот вашингтонский саммит станет именно таким приглашением для Украины. США - у нас нет сомнений - будут делать все как самый большой, самый сильный союзник, чтобы этот вашингтонский саммит стал историческим хотя бы потому, что он юбилейный, чтобы имел и историческое измерение принятия решений", - сказал Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй.
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"Безусловно, самым историческим решением, доказывающим также суть ценностей НАТО, было бы приглашение Украины в НАТО, то есть на самом деле ответ НАТО на волю украинского общества, которое хочет, чтобы Украина была частью Североатлантического альянса", - добавил он.
При этом в среду Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, потому что на ее территории ведутся боевые действия.
Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.