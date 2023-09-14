https://ria.ru/20230914/priglashenie-1896348545.html

Польша надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в США

Польша надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в США - РИА Новости, 14.09.2023

Польша надеется, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в США

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение стать членом НАТО на вашингтонском саммите НАТО. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:51

2023-09-14T15:51

2023-09-14T15:51

в мире

украина

анджей дуда

нато

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йенс столтенберг

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ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украина получит приглашение стать членом НАТО на вашингтонском саммите НАТО. "Мы надеемся, что этот вашингтонский саммит станет именно таким приглашением для Украины. США - у нас нет сомнений - будут делать все как самый большой, самый сильный союзник, чтобы этот вашингтонский саммит стал историческим хотя бы потому, что он юбилейный, чтобы имел и историческое измерение принятия решений", - сказал Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй. "Безусловно, самым историческим решением, доказывающим также суть ценностей НАТО, было бы приглашение Украины в НАТО, то есть на самом деле ответ НАТО на волю украинского общества, которое хочет, чтобы Украина была частью Североатлантического альянса", - добавил он. При этом в среду Дуда заявил, что речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может, потому что на ее территории ведутся боевые действия. Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230914/nato-1896317966.html

https://ria.ru/20230913/nato-1896219906.html

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в мире, украина, анджей дуда, нато, польша, сша, йенс столтенберг