https://ria.ru/20230914/poteri-1896350521.html

"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ

"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023

"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ

В ходе контрнаступления Украина понесла колоссальные потери как западной техники, так и личного состава, при этом не добившись каких-либо значимых результатов,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:02

2023-09-14T16:02

2023-09-14T16:02

в мире

украина

германия

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В ходе контрнаступления Украина понесла колоссальные потери как западной техники, так и личного состава, при этом не добившись каких-либо значимых результатов, сообщил немецкому телеканалу Die Welt журналист Штеффен Шварцкопф."Нужно помнить, что потери с украинской стороны просто невообразимые", – прокомментировал он ситуацию на фронте.Журналист также подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает оружие стран НАТО, в том числе немецкие танки Leopard.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html

https://ria.ru/20230914/desantniki-1896334933.html

украина

германия

артемовский

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в мире, украина, германия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины