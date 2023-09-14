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"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ
"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ - РИА Новости, 14.09.2023
"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ
В ходе контрнаступления Украина понесла колоссальные потери как западной техники, так и личного состава, при этом не добившись каких-либо значимых результатов,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:02
2023-09-14T16:02
2023-09-14T16:02
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сергей шойгу
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В ходе контрнаступления Украина понесла колоссальные потери как западной техники, так и личного состава, при этом не добившись каких-либо значимых результатов, сообщил немецкому телеканалу Die Welt журналист Штеффен Шварцкопф."Нужно помнить, что потери с украинской стороны просто невообразимые", – прокомментировал он ситуацию на фронте.Журналист также подчеркнул, что российская армия успешно уничтожает оружие стран НАТО, в том числе немецкие танки Leopard.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html
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в мире, украина, германия, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Просто невообразимо": в Германии ужаснулись положением ВСУ
Welt: Украина несет невосполнимые потери