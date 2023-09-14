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Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:21 14.09.2023 (обновлено: 07:47 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/poteri-1896234438.html
Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО
Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО - РИА Новости, 14.09.2023
Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО
Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:21
2023-09-14T07:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ян гагин
йенс столтенберг
донецкая народная республика
нато
киев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Если говорить о потерях украинских вооруженных сил — было несколько таких, скажем, заметных утечек. То есть мы можем понимать об этих потерях из разведданных, которые мы получаем от наших источников на Украине, а также есть публичные источники. Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", — сообщил Гагин. Он пояснил, что в этом ролике были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые никогда больше не позвонят и не примут звонок. При этом число в 400 тысяч — это данные только одного из нескольких сотовых операторов Украины. По словам Гагина, этот ролик был сразу же "замят" и его отовсюду удалили, "соответственно, эти цифры имеют место быть". "Еще один был момент, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, что на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих, он ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру. Поэтому цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине", — подчеркнул Гагин. Он отметил, что в этих данных не учтены санитарные потери — те, кто получил ранения: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет. Кроме того, не учтены пропавшие без вести — при таком количестве погибших это тоже "очень большая цифра", считает собеседник агентства. Поэтому у Украины сейчас не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва", заключил Гагин.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1895990917.html
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в мире, украина, ян гагин, йенс столтенберг, донецкая народная республика, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ян Гагин, Йенс Столтенберг, Донецкая Народная Республика, НАТО, Киев
Гагин рассказал о потерях Украины с начала СВО

Гагин: Украина с начала СВО безвозвратно потеряла уже порядка 500 тысяч военных

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые в ВСУ
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые в ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украина c начала российской спецоперации потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих, заявил в интервью РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Если говорить о потерях украинских вооруженных сил — было несколько таких, скажем, заметных утечек. То есть мы можем понимать об этих потерях из разведданных, которые мы получаем от наших источников на Украине, а также есть публичные источники. Например, буквально неделю назад, может, чуть больше, на Украине один из сотовых операторов (МТС-Украина) разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку", — сообщил Гагин.
Он пояснил, что в этом ролике были представлены силуэты украинских военнослужащих, которые никогда больше не позвонят и не примут звонок. При этом число в 400 тысяч — это данные только одного из нескольких сотовых операторов Украины. По словам Гагина, этот ролик был сразу же "замят" и его отовсюду удалили, "соответственно, эти цифры имеют место быть".
«
"Еще один был момент, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Европарламента на вопрос, что на Украине погибло более 500 тысяч военнослужащих, он ничего не ответил, но сказал, что они не обещали, что будет легко. То есть он своим молчанием подтвердил эту цифру. Поэтому цифра в около полумиллиона украинцев, погибших во время этого конфликта будучи военнослужащими, я думаю, что она близка к истине", — подчеркнул Гагин.
Он отметил, что в этих данных не учтены санитарные потери — те, кто получил ранения: среди них есть как те, кто после ранений вернется в строй, так и те, кто станет инвалидом и воевать не сможет.
Кроме того, не учтены пропавшие без вести — при таком количестве погибших это тоже "очень большая цифра", считает собеседник агентства. Поэтому у Украины сейчас не столько "кризис призывного ресурса", сколько риск "демографического срыва", заключил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯн ГагинЙенс СтолтенбергДонецкая Народная РеспубликаНАТОКиев
 
 
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