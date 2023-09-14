https://ria.ru/20230914/pedagog-1896264604.html

На педагогические специальности в этом году было подано 725 тысяч заявлений

На педагогические специальности в этом году было подано 725 тысяч заявлений - РИА Новости, 14.09.2023

На педагогические специальности в этом году было подано 725 тысяч заявлений

На педагогические специальности российских вузов было подано 725 тысяч заявлений в этом году, заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:59

2023-09-14T10:59

2023-09-14T11:22

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

приемная кампания в вузы

россия

татьяна васильева (актриса)

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На педагогические специальности российских вузов было подано 725 тысяч заявлений в этом году, заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. "В этом году наблюдается повышенный интерес абитуриентов к педагогическим специальностям… Педагогические направления входят в число самых популярных среди поступающих в этом году. По предварительным данным Минобрнауки, во все российские вузы на педагогические специальности было подано 725 тысяч заявлений", - сказала Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной итогам приемной кампании в педагогических университетах. По её словам, наибольшее количество заявлений поступило в Московский педагогический государственный университет, Герценовский университет, Государственный университет просвещения, Новосибирский педагогический университет и Нижегородский педагогический университет имени Кузьмы Минина. "Среди педагогических вузов новых российских регионов самым популярным стал Луганский государственный педагогический университет", - отметила замминистра.

https://na.ria.ru/20230914/pedvuzy-1896253899.html

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общество, сн_образование, социальный навигатор, приемная кампания в вузы, россия, татьяна васильева (актриса), московский педагогический государственный университет