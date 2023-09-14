https://ria.ru/20230914/pedagog-1896264604.html
На педагогические специальности в этом году было подано 725 тысяч заявлений
На педагогические специальности в этом году было подано 725 тысяч заявлений - РИА Новости, 14.09.2023
На педагогические специальности в этом году было подано 725 тысяч заявлений
На педагогические специальности российских вузов было подано 725 тысяч заявлений в этом году, заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:59
2023-09-14T10:59
2023-09-14T11:22
год педагога и наставника
общество
сн_образование
социальный навигатор
приемная кампания в вузы
россия
татьяна васильева (актриса)
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На педагогические специальности российских вузов было подано 725 тысяч заявлений в этом году, заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. "В этом году наблюдается повышенный интерес абитуриентов к педагогическим специальностям… Педагогические направления входят в число самых популярных среди поступающих в этом году. По предварительным данным Минобрнауки, во все российские вузы на педагогические специальности было подано 725 тысяч заявлений", - сказала Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной итогам приемной кампании в педагогических университетах. По её словам, наибольшее количество заявлений поступило в Московский педагогический государственный университет, Герценовский университет, Государственный университет просвещения, Новосибирский педагогический университет и Нижегородский педагогический университет имени Кузьмы Минина. "Среди педагогических вузов новых российских регионов самым популярным стал Луганский государственный педагогический университет", - отметила замминистра.
https://na.ria.ru/20230914/pedvuzy-1896253899.html
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общество, сн_образование, социальный навигатор, приемная кампания в вузы, россия, татьяна васильева (актриса), московский педагогический государственный университет
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор, Приемная кампания в вузы, Россия, Татьяна Васильева (актриса), Московский педагогический государственный университет
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На педагогические специальности российских вузов было подано 725 тысяч заявлений в этом году, заявила заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева.
"В этом году наблюдается повышенный интерес абитуриентов к педагогическим специальностям… Педагогические направления входят в число самых популярных среди поступающих в этом году. По предварительным данным Минобрнауки, во все российские вузы на педагогические специальности было подано 725 тысяч заявлений", - сказала Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященной итогам приемной кампании в педагогических университетах.
Российские педвузы подвели итоги приемной кампании
По её словам, наибольшее количество заявлений поступило в Московский педагогический государственный университет, Герценовский университет, Государственный университет просвещения, Новосибирский педагогический университет и Нижегородский педагогический университет имени Кузьмы Минина.
"Среди педагогических вузов новых российских регионов самым популярным стал Луганский государственный педагогический университет", - отметила замминистра.