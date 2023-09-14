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В Болгарии проголосовали за отмену запрета на импорт зерна с Украины

В Болгарии проголосовали за отмену запрета на импорт зерна с Украины - РИА Новости, 14.09.2023

В Болгарии проголосовали за отмену запрета на импорт зерна с Украины

Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины, сообщило информагентство БТА. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:25

2023-09-14T15:25

2023-09-14T16:25

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины, сообщило информагентство БТА. В ходе голосования такое решение поддержали 124 члена Народного собрания республики, против высказались 69 депутатов, воздержались восемь. С инициативой о возобновлении импорта сельхозпродукции в знак солидарности с Украиной ранее выступили представители партий правящей коалиции - "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), Союз демократических сил, "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария". К ним присоединились депутаты от Движения за права и свободы. Такое решение поддержал и парламентский комитет по экономической политике и инновациям. В среду премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что правительство также выступает за возобновление импорта зерна с Украины, поскольку этот шаг "позволит снизить цены на основные пищевые продукты, что поможет людям с низкими доходами". При этом он указал, что за запрет на ввоз украинской продукции выступают национальные сельхозпроизводители, которым только в текущем году государство в виде различных субсидий и льгот выделяет около 2 миллиардов левов. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Кирил Вытев в интервью телеканалу BTV выступил против возобновления импорта с Украины, указав, что национальные производители пострадают от конкуренции с более дешевыми украинскими товарами. Он подчеркнул, что отмена запрета приведет к усилению напряженности в отрасли и массовым протестным акциям. В четверг в ходе обсуждения этой проблемы в Народном собрании Вытев заявил, что согласен с представленными правительству макроэкономическими показателями, согласно которым отказ от запрета не должен нанести отрасли очень серьезный ущерб. Одновременно он заверил, что будет усилен контроль над всеми украинскими товарами, особенно над зерновыми, на наличие радиоактивности, присутствие тяжелых металлов, гербицидов и пестицидов. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230914/zerno-1896326464.html

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896239698.html

https://ria.ru/20230911/zerno-1895543927.html

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в мире, украина, болгария, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, николай денков, евросоюз, зерновая сделка