https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html
Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино
Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино - РИА Новости, 14.09.2023
Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино
Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе FPV украинский минометный расчет на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, передает... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:40
2023-09-14T09:40
2023-09-14T10:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе FPV украинский минометный расчет на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. За работой расчета дронов FPV корреспондент наблюдал, находясь рядом с бойцами "Османа" на их позициях. Кадры объективного контроля, снятые с БПЛА, оказались в распоряжении агентства и будут опубликованы в телеграм-канале РИА Новости. Также в тот день была поражена американская БМП Bradley и группа пехоты ВСУ, укрывшаяся в селе Работино. "Дроны от "первого лица" (FPV – аббревиатура с английского first-person view, "вид от первого лица") мы стали активно применять в данном конфликте. Цели – техника, легкобронированная пока. Тяжелую пока не поразили, ну и пехота. Так как враг перестал пока тяжелую технику бросать вперед, пока наступает пешими группами", - рассказал корреспондентам боец спецназа "Осман" с позывным "Мастер". С его слов, украинские войска активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но российские военные находят способ наносить удары дронами и в этих условиях. В минувшую среду глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230913/poteri-1896111154.html
https://ria.ru/20230911/rabotino-1895464036.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896261007_23:0:1463:1080_1920x0_80_0_0_cb6776f7161c3e5951e9f1a5d400d8e6.jpg
Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое
Корреспонденты РИА Новости передают с участка Работино-Вербовое, ставшего в последние месяцы самым горячим участком фронта. Бойцы рассказывают, что ВСУ практически не используют бронетехнику для атак, а пытаются наступать пешими группами. Российский спецназ "Осман" активно применяет здесь FPV-дроны, основные цели - легкобронированная техника.
2023-09-14T09:40
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PT5M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино
Бойцы спецназа "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе FPV украинский минометный расчет на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
За работой расчета дронов FPV корреспондент наблюдал, находясь рядом с бойцами "Османа" на их позициях. Кадры объективного контроля, снятые с БПЛА, оказались в распоряжении агентства и будут опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
Также в тот день была поражена американская БМП Bradley и группа пехоты ВСУ, укрывшаяся в селе Работино.
"Дроны от "первого лица" (FPV – аббревиатура с английского first-person view, "вид от первого лица") мы стали активно применять в данном конфликте. Цели – техника, легкобронированная пока. Тяжелую пока не поразили, ну и пехота. Так как враг перестал пока тяжелую технику бросать вперед, пока наступает пешими группами", - рассказал корреспондентам боец спецназа "Осман" с позывным "Мастер".
ВСУ несут колоссальные потери у Работино, заявил Рогов
С его слов, украинские войска активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но российские военные находят способ наносить удары дронами и в этих условиях.
В минувшую среду глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
сообщил РИА Новости, что украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина
потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США
констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Работино превращается для ВСУ во "второй Артемовск", заявил Рогов