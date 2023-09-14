https://ria.ru/20230914/osman-1896252298.html

Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино

Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино - РИА Новости, 14.09.2023

Спецназ "Осман" поразил FPV-дроном минометный расчет ВСУ у Работино

Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе FPV украинский минометный расчет на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, передает... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:40

2023-09-14T09:40

2023-09-14T10:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896261007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f7bbaf434611630b811bc27f7a2f761.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Осман" поразили дроном-камикадзе FPV украинский минометный расчет на участке Работино-Вербовое на запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости. За работой расчета дронов FPV корреспондент наблюдал, находясь рядом с бойцами "Османа" на их позициях. Кадры объективного контроля, снятые с БПЛА, оказались в распоряжении агентства и будут опубликованы в телеграм-канале РИА Новости. Также в тот день была поражена американская БМП Bradley и группа пехоты ВСУ, укрывшаяся в селе Работино. "Дроны от "первого лица" (FPV – аббревиатура с английского first-person view, "вид от первого лица") мы стали активно применять в данном конфликте. Цели – техника, легкобронированная пока. Тяжелую пока не поразили, ну и пехота. Так как враг перестал пока тяжелую технику бросать вперед, пока наступает пешими группами", - рассказал корреспондентам боец спецназа "Осман" с позывным "Мастер". С его слов, украинские войска активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но российские военные находят способ наносить удары дронами и в этих условиях. В минувшую среду глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские войска на фоне гигантских потерь бросили в бой на запорожском фронте новые резервы. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230913/poteri-1896111154.html

https://ria.ru/20230911/rabotino-1895464036.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы о пеших группах ВСУ на участке Работино-Вербовое Корреспонденты РИА Новости передают с участка Работино-Вербовое, ставшего в последние месяцы самым горячим участком фронта. Бойцы рассказывают, что ВСУ практически не используют бронетехнику для атак, а пытаются наступать пешими группами. Российский спецназ "Осман" активно применяет здесь FPV-дроны, основные цели - легкобронированная техника. 2023-09-14T09:40 true PT5M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф