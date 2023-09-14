https://ria.ru/20230914/osen-1896186376.html

Эксперты рассказали, куда в России поехать любоваться золотой осенью

Эксперты рассказали, куда в России поехать любоваться золотой осенью - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперты рассказали, куда в России поехать любоваться золотой осенью

Туроператоры назвали топ-10 направлений в России, где особенно живописно и атмосферно осенью и рассказали, во сколько примерно обойдутся туры в эти города и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:54

2023-09-14T04:54

2023-09-14T04:54

туризм

новости - туризм

отдых в россии

ассоциация туроператоров россии (атор)

калининград

россия

санкт-петербург

байкал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/128088/09/1280880907_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_2b3d6854eb665b5f095784e2a94bcfd9.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Туроператоры назвали топ-10 направлений в России, где особенно живописно и атмосферно осенью и рассказали, во сколько примерно обойдутся туры в эти города и регионы во второй половине сентября-начале октября, сообщает АТОР.Санкт-ПетербургВ Северной столице красиво в любом сезоне, вне зависимости от времени года. В сентябре стоит побывать в Петергофе, чтобы увидеть фонтаны на фоне желтых листьев. Трехдневный тур (Петергоф, Царское село, Кронштадт) обойдется от 12 600 рублей на человека.КарелияВ это время уже нет комаров, леса окрашиваются во все оттенки желтого и красного, много грибов и ягод. В сентябре открыта навигация, поэтому на экскурсионном теплоходе можно посетить острова Кижи и Валаам. Очень живописно в горном парке "Рускеала". С подвесного моста, ведущего на Рускеальские водопады, получаются атмосферные фотографии.Тур "Активные выходные в Карелии" (автобусный тур из Санкт-Петербурга), 3 дня – от 18 200 рублей на одного.АлтайГорный Алтай осенью необычайно красив. Подножия гор окрашиваются золотом и багрянцем, а вершины венчают пушистые снежные шапки. К тому же появляются знаменитые Голубые озера на 13 километре Чуйского тракта: течение Катуни становится менее бурным, и благодаря этому в обмелевшем русле образуются довольно глубокие озера.Тур "Золотая осень на Алтае", 5 дней, от 47 500 рублей на одного.Кавказские Минеральные водыОсень на курортах Кавминвод — это бархатный сезон, который длится почти три месяца: светит солнце, дождей и пасмурных дней мало, а ярких красок в пейзаже — много. Знакомство с архитектурой и историей курортных городов, прогулки по парку Кисловодска, посещение минеральных источников, поездка Эльбрусу дадут возможность отдохнуть и оздоровиться.Тур "Ожерелье Кавказских Минеральных Вод", 6 дней, от 50 тысяч рублей на одного человека.Красная ПолянаОсенью в горах Красной Поляны есть особенная магия. Листва начинает окрашиваться в теплые тона в конце сентября-начале октября, в это же время на макушках гор как раз появляется первый снежный покров. Чистый горный воздух, умеренные температуры, неторопливые пешие прогулки, тишина и покой — сама атмосфера осеннего отдыха в горах настроит на особый лад. Если повезет с погодой, можно и искупаться в Черном море.Номер в отеле: от 1 550 рублей на человека в сутки.КалининградПо мнению опытных туристов, которые побывали в самом западном российском регионе в разные сезоны, осень – лучшее время для поездки в Калининград. Единственный минус такого путешествия только в том, что не получится искупаться в Балтийском море, но в Калининграде, Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске все равно романтично.Тур "Русская Прибалтика", 5 дней, от 28 400 рублей на одного человека.Москва и подмосковные усадьбыЛовить прощальную красу природы можно и нужно в близлежащих к Москве усадьбах: Архангельское, Дубровицы, Середниково, "Коломенское", "Царицыно", красота которых раскрывается именно осенью.Тур "Любимый город" (включает усадьбы "Коломенское" и "Царицыно"), 7 дней, от 32 800 рублей на одного человека.КамчаткаОсенью Камчатка радует потрясающими красками, особым запахом, энергией и отсутствием насекомых. Это отличное время, чтобы отправиться в путешествие к вулканам, побродить по берегу Тихого океана и полюбоваться желтым ковром из опавшей листвы. Солнце еще пригревает, но уже прохладно. До конца сентября проходят последние летние заезды по экскурсионным турам к вулканам.Тур "Край земли – Камчатка", 7 дней, от 70 тысяч рублей на человека.БайкалГолубое небо, отражающееся в воде, а по берегам – густой лес, одетый в желто-красный наряд. Осенью на Байкале хорошо гулять. Активность клещей на минимуме, поэтому можно отправиться на прогулку по экологическим тропам, которых здесь достаточно. Также можно поехать на Малое море или на остров Ольхон и вдоволь находиться там по невысоким сопкам.Тур "Антистресс на Байкале" (Иркутск), 4 дня, от 38 400 рублей за человека.Плёс (Ивановская область)В это удивительное место также стоит ехать, чтобы полюбоваться незабываемой золотой осенью. Кроме того, Плёс прочно связан с именем Левитана. Здесь много маленьких домиков, которые живописно стоят на холмах, а на берегу реки у берез лежат лодки. Тур "Путешествие по Волжским городам, 3 дня, от 14 тысяч рублей на человека.

https://ria.ru/20230912/oteli-1895594940.html

калининград

россия

санкт-петербург

байкал

республика карелия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), калининград, россия, санкт-петербург, байкал, республика карелия, камчатка, куда поехать, куда поехать в выходные, достопримечательности