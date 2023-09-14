https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html

"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре

"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре - РИА Новости, 14.09.2023

"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре

Украине придется завершить контрнаступление в октябре. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:45

2023-09-14T06:45

2023-09-14T10:42

в мире

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украине придется завершить контрнаступление в октябре. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.По его мнению, возможность Украины поддерживать боеспособность ВСУ тает с каждым днем. Джонсон оценил потери украинской армии с первого июня в 77 тысяч человек."Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией", — заявил он.Как отметил экс-аналитик ЦРУ, даже Владимир Зеленский "признал, что их контрнаступление потерпело провал". Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины