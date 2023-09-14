Рейтинг@Mail.ru
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 14.09.2023 (обновлено: 10:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре - РИА Новости, 14.09.2023
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре
Украине придется завершить контрнаступление в октябре. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T06:45
2023-09-14T10:42
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e6a82356c02a2de9536e70c8f2e34fe.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украине придется завершить контрнаступление в октябре. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.По его мнению, возможность Украины поддерживать боеспособность ВСУ тает с каждым днем. Джонсон оценил потери украинской армии с первого июня в 77 тысяч человек."Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией", — заявил он.Как отметил экс-аналитик ЦРУ, даже Владимир Зеленский "признал, что их контрнаступление потерпело провал". Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20230914/publikatsiya-1896236349.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_732e9003e1c11215b3638f495f05c660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украине придется завершить контрнаступление в октябре. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По его мнению, возможность Украины поддерживать боеспособность ВСУ тает с каждым днем. Джонсон оценил потери украинской армии с первого июня в 77 тысяч человек.
"Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится. Но у России по-прежнему будет возможность наносить удары по украинским базам, укреплениям, местам размещения и инфраструктуре ракетами и бомбами, доставляемыми боевой авиацией", — заявил он.
Как отметил экс-аналитик ЦРУ, даже Владимир Зеленский "признал, что их контрнаступление потерпело провал".
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Сражались ни за что". Минобороны Украины опозорилось одной публикацией
Вчера, 04:25
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала