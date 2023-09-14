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Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты на границе с Украиной - РИА Новости, 14.09.2023
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19:51 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ogranicheniya-1896405655.html
Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты на границе с Украиной
Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты на границе с Украиной - РИА Новости, 14.09.2023
Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты на границе с Украиной
Власти Румынии приняли решение расширить зону граничащего с Украиной воздушного пространства, в которой запрещены полеты самолетов, а также дронов, сообщила в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:51
2023-09-14T19:51
в мире
клаус йоханнис
нато
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украина
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Румынии приняли решение расширить зону граничащего с Украиной воздушного пространства, в которой запрещены полеты самолетов, а также дронов, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны. В мае 2022 года Румыния ввела ограничения на полеты на расстоянии ближе восьми километров от украинской границы и на высоте до 1000 метров. "Министерство транспорта и инфраструктуры совместно с министерством национальной обороны, ответственным за управление национальным воздушным пространством, ввели дополнительные ограничения полетов в воздушном пространстве граничащего с Украиной района Добруджа, между Сулиной и Галацем, на глубине 20-30 километров внутри национального воздушного пространства и на высоте до 4000 метров", - сообщается на сайте минобороны. В министерстве отметили, что уведомление о введении ограничений на полеты типа NOTAM (Notam to Airmen) было отправлено по официальным каналам связи компетентными гражданскими и военными авиационными властями. В указанной зоне запрещено летать самолетам, а также дронам, исключение составляют самолеты госслужб (в том числе спасательной и санитарной служб) Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. Впоследствии МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Национальный комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбу минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников.
https://ria.ru/20230913/rumyniya-1896089229.html
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в мире, клаус йоханнис, нато, румыния, украина, россия, йенс столтенберг
В мире, Клаус Йоханнис, НАТО, Румыния, Украина, Россия, Йенс Столтенберг
Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты на границе с Украиной

Румыния ввела дополнительные ограничения на полеты в зоне на границе с Украиной

CC0 / Rakoon / Здание Министерства обороны Румынии
Здание Министерства обороны Румынии - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC0 / Rakoon /
Здание Министерства обороны Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Румынии приняли решение расширить зону граничащего с Украиной воздушного пространства, в которой запрещены полеты самолетов, а также дронов, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.
В мае 2022 года Румыния ввела ограничения на полеты на расстоянии ближе восьми километров от украинской границы и на высоте до 1000 метров.
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13 сентября, 13:18
«
"Министерство транспорта и инфраструктуры совместно с министерством национальной обороны, ответственным за управление национальным воздушным пространством, ввели дополнительные ограничения полетов в воздушном пространстве граничащего с Украиной района Добруджа, между Сулиной и Галацем, на глубине 20-30 километров внутри национального воздушного пространства и на высоте до 4000 метров", - сообщается на сайте минобороны.
В министерстве отметили, что уведомление о введении ограничений на полеты типа NOTAM (Notam to Airmen) было отправлено по официальным каналам связи компетентными гражданскими и военными авиационными властями. В указанной зоне запрещено летать самолетам, а также дронам, исключение составляют самолеты госслужб (в том числе спасательной и санитарной служб)
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. Впоследствии МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
Национальный комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбу минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников.
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