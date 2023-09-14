https://ria.ru/20230914/nauka-1896267224.html

Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре

Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре - РИА Новости, 14.09.2023

Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре

Более 1200 заявок подано от претендентов на IX Всероссийскую премию "За верность науке", лауреаты будут названы в октябре, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:14

2023-09-14T11:14

2023-09-14T11:14

наука

общество

наука

россия

российская академия наук

курчатовский институт

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1200 заявок подано от претендентов на IX Всероссийскую премию "За верность науке", лауреаты будут названы в октябре, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. "На IX Всероссийскую премию "За верность науке" поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в октябре 2023 года. Победители получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию в Инженерный центр корпорации "Иркут" в Москве", - говорится в сообщении. Кроме того, лауреаты премии смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий – III Конгресс молодых ученых. "Премия "За верность науке" направлена на решение задачи в рамках Десятилетия науки и технологий, связанной с доступностью информации о достижениях отечественных ученых. Она способствует появлению большего количества научно-просветительских проектов и расширению их географии. Это подтверждают цифры: в 2020 году было подано 312 заявок, в 2021 году, в Год науки и технологий, их число выросло до 744, в 2022 году – 1165. В этом году мы в очередной раз побили рекорд – 1213 заявок из 78 регионов. Также стоит отметить не только количество, но качество и разнообразие форматов проектов, которые были заявлены на премию. Это уже ставшие традиционными подкасты о науке, фестивали, фотовыставки, научно-популярные книги, просветительские проекты в социальных сетях, так и виртуальные музеи, VR-реконструкции", – сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Организатором премии выступает Минобрнауки, партнеры мероприятия - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".

https://na.ria.ru/20230626/premiya-1879177902.html

https://ria.ru/20230314/premiya-1857728807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наука, россия, российская академия наук, курчатовский институт, навигатор абитуриента