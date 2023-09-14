https://ria.ru/20230914/nauka-1896267224.html
Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре
Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре - РИА Новости, 14.09.2023
Лауреатов на премию "За верность науке" назовут в октябре
Более 1200 заявок подано от претендентов на IX Всероссийскую премию "За верность науке", лауреаты будут названы в октябре, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:14
2023-09-14T11:14
2023-09-14T11:14
наука
общество
наука
россия
российская академия наук
курчатовский институт
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1200 заявок подано от претендентов на IX Всероссийскую премию "За верность науке", лауреаты будут названы в октябре, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. "На IX Всероссийскую премию "За верность науке" поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в октябре 2023 года. Победители получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию в Инженерный центр корпорации "Иркут" в Москве", - говорится в сообщении. Кроме того, лауреаты премии смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий – III Конгресс молодых ученых. "Премия "За верность науке" направлена на решение задачи в рамках Десятилетия науки и технологий, связанной с доступностью информации о достижениях отечественных ученых. Она способствует появлению большего количества научно-просветительских проектов и расширению их географии. Это подтверждают цифры: в 2020 году было подано 312 заявок, в 2021 году, в Год науки и технологий, их число выросло до 744, в 2022 году – 1165. В этом году мы в очередной раз побили рекорд – 1213 заявок из 78 регионов. Также стоит отметить не только количество, но качество и разнообразие форматов проектов, которые были заявлены на премию. Это уже ставшие традиционными подкасты о науке, фестивали, фотовыставки, научно-популярные книги, просветительские проекты в социальных сетях, так и виртуальные музеи, VR-реконструкции", – сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. Организатором премии выступает Минобрнауки, партнеры мероприятия - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт". Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".
https://na.ria.ru/20230626/premiya-1879177902.html
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общество, наука, россия, российская академия наук, курчатовский институт, навигатор абитуриента
Наука, Общество, Наука, Россия, Российская академия наук, Курчатовский институт, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 1200 заявок подано от претендентов на IX Всероссийскую премию "За верность науке", лауреаты будут названы в октябре, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
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"На IX Всероссийскую премию "За верность науке" поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Имена лауреатов будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится в октябре 2023 года. Победители получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов и уникальную экскурсию в Инженерный центр корпорации "Иркут" в Москве", - говорится в сообщении.
Кроме того, лауреаты премии смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий – III Конгресс молодых ученых.
Победители премии "За верность науке" смогут полетать на тренажере МС-21
"Премия "За верность науке" направлена на решение задачи в рамках Десятилетия науки и технологий, связанной с доступностью информации о достижениях отечественных ученых. Она способствует появлению большего количества научно-просветительских проектов и расширению их географии. Это подтверждают цифры: в 2020 году было подано 312 заявок, в 2021 году, в Год науки и технологий, их число выросло до 744, в 2022 году – 1165. В этом году мы в очередной раз побили рекорд – 1213 заявок из 78 регионов. Также стоит отметить не только количество, но качество и разнообразие форматов проектов, которые были заявлены на премию. Это уже ставшие традиционными подкасты о науке, фестивали, фотовыставки, научно-популярные книги, просветительские проекты в социальных сетях, так и виртуальные музеи, VR-реконструкции", – сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Организатором премии выступает Минобрнауки, партнеры мероприятия - Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
Минобрнауки заявило о трех новых номинациях премии "За верность науке"
Учредителями специальных призов выступили госкорпорации "Роскосмос", "Ростех" и "Росатом".