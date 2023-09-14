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НАТО заявила, что не видит угроз военных атак со стороны России - РИА Новости, 14.09.2023
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14:08 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/nato-1896317966.html
НАТО заявила, что не видит угроз военных атак со стороны России
НАТО заявила, что не видит угроз военных атак со стороны России - РИА Новости, 14.09.2023
НАТО заявила, что не видит угроз военных атак со стороны России
НАТО не видит угроз военных атак со стороны России и считает падение обломков дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не намеренной угрозой,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:08
2023-09-14T14:08
в мире
румыния
нато
россия
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. НАТО не видит угроз военных атак со стороны России и считает падение обломков дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не намеренной угрозой, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона. Предварительные данные исследовательской экспертизы показали, что речь идет об обломках дронов, аналогичных тем, что использует Россия. В связи с этим МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина, чтобы выразить протест из-за нарушения румынского воздушного пространства. "Эти атаки создают для Молдавии и Румынии - соседей Украины - определенные инциденты, которые могут появиться, как, к примеру, обломки дронов, упавших на территории Румынии. Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО - очень важно это отметить", - заявил Джоанэ на брифинге в Кишиневе. По его словам, подобные инциденты могут повториться, однако не стоит расценивать их как угрозы. Он заверил, что НАТО находится в постоянном контакте с политическим и военным руководством Румынии. "Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории", - подчеркнул Джоанэ. Национальный комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбу минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
https://ria.ru/20230914/amerika-1896234748.html
https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html
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в мире, румыния, нато, россия
В мире, Румыния, НАТО, Россия
НАТО заявила, что не видит угроз военных атак со стороны России

Джоанэ: НАТО не видит намерений России атаковать территорию альянса

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. НАТО не видит угроз военных атак со стороны России и считает падение обломков дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не намеренной угрозой, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
Ранее в среду министерство обороны Румынии сообщило, что в уезде Тулча были обнаружены обломки, которые могут быть частями дрона. Предварительные данные исследовательской экспертизы показали, что речь идет об обломках дронов, аналогичных тем, что использует Россия. В связи с этим МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина, чтобы выразить протест из-за нарушения румынского воздушного пространства.
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"Эти атаки создают для Молдавии и Румынии - соседей Украины - определенные инциденты, которые могут появиться, как, к примеру, обломки дронов, упавших на территории Румынии. Хочу подтвердить, что у НАТО нет информации о том, что речь идет об атаках на территорию НАТО - очень важно это отметить", - заявил Джоанэ на брифинге в Кишиневе.
По его словам, подобные инциденты могут повториться, однако не стоит расценивать их как угрозы. Он заверил, что НАТО находится в постоянном контакте с политическим и военным руководством Румынии. "Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории", - подчеркнул Джоанэ.
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Национальный комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии 8 сентября постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за атак беспилотников и действий украинских ПВО, подготовить там убежища для граждан, а также создать систему оповещения граждан. Солдаты обустраивают бетонные убежища для жителей граничащих с Украиной сел, где они могут переждать воздушную тревогу. В ночь на среду инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии по просьбу минобороны впервые предупредил граждан о рисках падения обломков беспилотников.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что в стране найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Чиновник подчеркнул, что объекты не опасны. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с БПЛА. В субботу министерство национальной обороны Румынии сообщило, что в районе Плауру уезда Тулча поисковики обнаружили фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Представитель минобороны Константин Спыну заявил, что речь может идти о новой находке, Йоханнис поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о найденных на территории страны новых обломках дрона. МИД Румынии передал посольству РФ в Бухаресте ноту протеста, поскольку на территории страны найдены обломки беспилотника, похожего на те, что используют российские военные.
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