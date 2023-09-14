https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html

Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо

Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо - РИА Новости, 14.09.2023

Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо

Генеральная дирекция по вопросам культуры (DRAC) при МИД республики разослала субсидируемым культурным площадкам директиву с требованием прервать проекты с... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:23

2023-09-14T18:23

2023-09-14T18:24

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air france

военный переворот в нигере

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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Генеральная дирекция по вопросам культуры (DRAC) при МИД республики разослала субсидируемым культурным площадкам директиву с требованием прервать проекты с участием деятелей из Мали, Нигера и Буркина-Фасо, сообщает издание Monde. В письме, попавшем в распоряжение издания, DRAC требует незамедлительно прекратить реализацию всех совместных проектов с выходцами из трех африканских государств. "Согласно инструкции министерства Европы и международных отношений, культурные площадки должны прервать любое сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо до нового распоряжения", - говорится в тексте. Мера касается подведомственных МИД сцен и центров драматического и хореографического искусства. "Все проекты, которые ведутся вашими учреждениями с организациями или выходцами из трех государств, должны быть безотлагательно и безо всяких исключений прекращены. Всякая финансовая поддержка также должна быть прекращена, в том числе, посредством французских ассоциаций. Никаких приглашений выходцам этих стран не должно быть направлено. С сегодняшнего дня Франция более не выдает визы гражданам этих трех стран, без исключений, до нового распоряжения", - говорится в тексте. Как сообщили изданию в артистическом профсоюзе Syndeac, они "никогда не видели подобного предписания". Там отметили, что позиция Франции всегда заключалась том, чтобы продолжать сотрудничество с артистами, проживающими на территории Франции, даже если они являются выходцами из стран, с которыми Франция имеет конфликт. Представители культурной среды из африканских стран, работающие во Франции, расценили эту меру как "непонятную", "контрпродуктивную" и "абсурдную". Профсоюз потребовал немедленной встречи в МИД, а также реакции министра культуры Франции Римы Абдул-Малак. При этом в минкульте отметили, что подобные инструкции МИД разослал во все министерства для распространения в подведомственных им учреждениях. По информации СМИ, мера также коснулась африканских студентов. В письме МИД отмечается, однако, что Франция "не намерена запретить все культурное сотрудничество", объясняя меру тем, что в трех африканских странах была прекращена работа по выдаче виз по причине "невозможности для наших служб продолжать обрабатывать визовые заявки в ухудшившихся условиях безопасности". Седьмого августа французская авиакомпания Air France заявила, что приостанавливает авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо, рейсы в Нигер прекращены до нового распоряжения. Французский МИД предупредил граждан о "высоком риске терроризма и похищений иностранцев" в Мали и Буркина-Фасо и "настоятельно не рекомендовал" гражданам совершать поездки в эти страны. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.

https://ria.ru/20230912/niger-1895954799.html

https://ria.ru/20230914/es-1896353010.html

https://ria.ru/20230825/interventsiya-1892154398.html

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в мире, франция, нигер, мали, мохамед базум, air france, военный переворот в нигере