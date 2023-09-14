Рейтинг@Mail.ru
Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 14.09.2023 (обновлено: 18:24 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html
Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо
Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо - РИА Новости, 14.09.2023
Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо
Генеральная дирекция по вопросам культуры (DRAC) при МИД республики разослала субсидируемым культурным площадкам директиву с требованием прервать проекты с... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:23
2023-09-14T18:24
в мире
франция
нигер
мали
мохамед базум
air france
военный переворот в нигере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Генеральная дирекция по вопросам культуры (DRAC) при МИД республики разослала субсидируемым культурным площадкам директиву с требованием прервать проекты с участием деятелей из Мали, Нигера и Буркина-Фасо, сообщает издание Monde. В письме, попавшем в распоряжение издания, DRAC требует незамедлительно прекратить реализацию всех совместных проектов с выходцами из трех африканских государств. "Согласно инструкции министерства Европы и международных отношений, культурные площадки должны прервать любое сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо до нового распоряжения", - говорится в тексте. Мера касается подведомственных МИД сцен и центров драматического и хореографического искусства. "Все проекты, которые ведутся вашими учреждениями с организациями или выходцами из трех государств, должны быть безотлагательно и безо всяких исключений прекращены. Всякая финансовая поддержка также должна быть прекращена, в том числе, посредством французских ассоциаций. Никаких приглашений выходцам этих стран не должно быть направлено. С сегодняшнего дня Франция более не выдает визы гражданам этих трех стран, без исключений, до нового распоряжения", - говорится в тексте. Как сообщили изданию в артистическом профсоюзе Syndeac, они "никогда не видели подобного предписания". Там отметили, что позиция Франции всегда заключалась том, чтобы продолжать сотрудничество с артистами, проживающими на территории Франции, даже если они являются выходцами из стран, с которыми Франция имеет конфликт. Представители культурной среды из африканских стран, работающие во Франции, расценили эту меру как "непонятную", "контрпродуктивную" и "абсурдную". Профсоюз потребовал немедленной встречи в МИД, а также реакции министра культуры Франции Римы Абдул-Малак. При этом в минкульте отметили, что подобные инструкции МИД разослал во все министерства для распространения в подведомственных им учреждениях. По информации СМИ, мера также коснулась африканских студентов. В письме МИД отмечается, однако, что Франция "не намерена запретить все культурное сотрудничество", объясняя меру тем, что в трех африканских странах была прекращена работа по выдаче виз по причине "невозможности для наших служб продолжать обрабатывать визовые заявки в ухудшившихся условиях безопасности". Седьмого августа французская авиакомпания Air France заявила, что приостанавливает авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо, рейсы в Нигер прекращены до нового распоряжения. Французский МИД предупредил граждан о "высоком риске терроризма и похищений иностранцев" в Мали и Буркина-Фасо и "настоятельно не рекомендовал" гражданам совершать поездки в эти страны. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.
https://ria.ru/20230912/niger-1895954799.html
https://ria.ru/20230914/es-1896353010.html
https://ria.ru/20230825/interventsiya-1892154398.html
франция
нигер
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, нигер, мали, мохамед базум, air france, военный переворот в нигере
В мире, Франция, Нигер, Мали, Мохамед Базум, Air France, Военный переворот в Нигере
Франция прервала культурное сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо

МИД Франции прервал сотрудничество по культуре с Мали, Нигером и Буркина-Фасо

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. Генеральная дирекция по вопросам культуры (DRAC) при МИД республики разослала субсидируемым культурным площадкам директиву с требованием прервать проекты с участием деятелей из Мали, Нигера и Буркина-Фасо, сообщает издание Monde.
В письме, попавшем в распоряжение издания, DRAC требует незамедлительно прекратить реализацию всех совместных проектов с выходцами из трех африканских государств.
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Париж потребовал немедленно освободить задержанного в Нигере француза
12 сентября, 19:39
"Согласно инструкции министерства Европы и международных отношений, культурные площадки должны прервать любое сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо до нового распоряжения", - говорится в тексте.
Мера касается подведомственных МИД сцен и центров драматического и хореографического искусства.
"Все проекты, которые ведутся вашими учреждениями с организациями или выходцами из трех государств, должны быть безотлагательно и безо всяких исключений прекращены. Всякая финансовая поддержка также должна быть прекращена, в том числе, посредством французских ассоциаций. Никаких приглашений выходцам этих стран не должно быть направлено. С сегодняшнего дня Франция более не выдает визы гражданам этих трех стран, без исключений, до нового распоряжения", - говорится в тексте.
Как сообщили изданию в артистическом профсоюзе Syndeac, они "никогда не видели подобного предписания". Там отметили, что позиция Франции всегда заключалась том, чтобы продолжать сотрудничество с артистами, проживающими на территории Франции, даже если они являются выходцами из стран, с которыми Франция имеет конфликт. Представители культурной среды из африканских стран, работающие во Франции, расценили эту меру как "непонятную", "контрпродуктивную" и "абсурдную". Профсоюз потребовал немедленной встречи в МИД, а также реакции министра культуры Франции Римы Абдул-Малак.
При этом в минкульте отметили, что подобные инструкции МИД разослал во все министерства для распространения в подведомственных им учреждениях. По информации СМИ, мера также коснулась африканских студентов.
В письме МИД отмечается, однако, что Франция "не намерена запретить все культурное сотрудничество", объясняя меру тем, что в трех африканских странах была прекращена работа по выдаче виз по причине "невозможности для наших служб продолжать обрабатывать визовые заявки в ухудшившихся условиях безопасности".
Люди идут по улице Алжира
Эксперт сообщил о ежегодной потере Алжиром миллиардов долларов из-за ЕС
Вчера, 16:13
Седьмого августа французская авиакомпания Air France заявила, что приостанавливает авиасообщение с Мали и Буркина-Фасо, рейсы в Нигер прекращены до нового распоряжения. Французский МИД предупредил граждан о "высоком риске терроризма и похищений иностранцев" в Мали и Буркина-Фасо и "настоятельно не рекомендовал" гражданам совершать поездки в эти страны.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Буркина-Фасо и Мали воспримут интервенцию в Нигер как объявление войны
25 августа, 10:41
 
В миреФранцияНигерМалиМохамед БазумAir FranceВоенный переворот в Нигере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала