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Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов - РИА Новости, 14.09.2023
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Религия
 
19:00 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/mechet-1896396773.html
Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов
Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов - РИА Новости, 14.09.2023
Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов
Прежнее ковровое покрытие Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома регионов России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:00
2023-09-14T19:00
религия
россия
москва
донецкая народная республика
рушан аббясов
московская соборная мечеть
религия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прежнее ковровое покрытие Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома регионов России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов."Сейчас в Московской Соборной мечети идёт замена коврового покрытия из огнеупорного антибактериального материала, изготовленного по спецзаказу в Турции. Замену проводят турецкие мастера. Прежние ковры после соответствующей обработки мы отправим на нужды мусульман российских регионов - в молельные дома, медресе и мечети. Новым территориям РФ также отправим ковры Соборной мечети российской столицы", - рассказал РИА Новости муфтий Аббясов.Он отметил, что прежнее покрытие Соборной мечети сохранило хорошее качество."Это шелковые ковры, сотканные специально для помещений с большим посещением и соответствующей нагрузки. А новые отличаются тем, что нанесённый рисунок визуально указывает на ровные линии и ниши, где должны стоять мусульмане во время намаза (молитвы)", - отметил он.
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россия, москва, донецкая народная республика, рушан аббясов, московская соборная мечеть, религия
Религия, Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Рушан Аббясов, Московская соборная мечеть, Религия
Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов

Муфтий Аббясов: ковры Соборной мечети отправят в молельные дома регионов России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прежнее ковровое покрытие Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома регионов России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
"Сейчас в Московской Соборной мечети идёт замена коврового покрытия из огнеупорного антибактериального материала, изготовленного по спецзаказу в Турции. Замену проводят турецкие мастера. Прежние ковры после соответствующей обработки мы отправим на нужды мусульман российских регионов - в молельные дома, медресе и мечети. Новым территориям РФ также отправим ковры Соборной мечети российской столицы", - рассказал РИА Новости муфтий Аббясов.
Он отметил, что прежнее покрытие Соборной мечети сохранило хорошее качество.
"Это шелковые ковры, сотканные специально для помещений с большим посещением и соответствующей нагрузки. А новые отличаются тем, что нанесённый рисунок визуально указывает на ровные линии и ниши, где должны стоять мусульмане во время намаза (молитвы)", - отметил он.
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РелигияРоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаРушан АббясовМосковская соборная мечетьРелигия
 
 
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