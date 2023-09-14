https://ria.ru/20230914/mechet-1896396773.html

Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов

Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов - РИА Новости, 14.09.2023

Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов

Прежнее ковровое покрытие Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома регионов России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:00

2023-09-14T19:00

2023-09-14T19:00

религия

россия

москва

донецкая народная республика

рушан аббясов

московская соборная мечеть

религия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прежнее ковровое покрытие Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома регионов России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов."Сейчас в Московской Соборной мечети идёт замена коврового покрытия из огнеупорного антибактериального материала, изготовленного по спецзаказу в Турции. Замену проводят турецкие мастера. Прежние ковры после соответствующей обработки мы отправим на нужды мусульман российских регионов - в молельные дома, медресе и мечети. Новым территориям РФ также отправим ковры Соборной мечети российской столицы", - рассказал РИА Новости муфтий Аббясов.Он отметил, что прежнее покрытие Соборной мечети сохранило хорошее качество."Это шелковые ковры, сотканные специально для помещений с большим посещением и соответствующей нагрузки. А новые отличаются тем, что нанесённый рисунок визуально указывает на ровные линии и ниши, где должны стоять мусульмане во время намаза (молитвы)", - отметил он.

https://ria.ru/20230905/khidzhab-1894321887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, донецкая народная республика, рушан аббясов, московская соборная мечеть, религия