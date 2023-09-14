Ковры Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома новых регионов
Муфтий Аббясов: ковры Соборной мечети отправят в молельные дома регионов России
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прежнее ковровое покрытие Соборной мечети Москвы отправят в молельные дома регионов России, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил РИА Новости в четверг первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
"Сейчас в Московской Соборной мечети идёт замена коврового покрытия из огнеупорного антибактериального материала, изготовленного по спецзаказу в Турции. Замену проводят турецкие мастера. Прежние ковры после соответствующей обработки мы отправим на нужды мусульман российских регионов - в молельные дома, медресе и мечети. Новым территориям РФ также отправим ковры Соборной мечети российской столицы", - рассказал РИА Новости муфтий Аббясов.
Он отметил, что прежнее покрытие Соборной мечети сохранило хорошее качество.
"Это шелковые ковры, сотканные специально для помещений с большим посещением и соответствующей нагрузки. А новые отличаются тем, что нанесённый рисунок визуально указывает на ровные линии и ниши, где должны стоять мусульмане во время намаза (молитвы)", - отметил он.