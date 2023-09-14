https://ria.ru/20230914/litva-1896361101.html
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных - РИА Новости, 14.09.2023
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных
Немцы могут вспомнить, что литовская Клайпеда раньше была немецким городом Мемель, и тогда при размещении подразделений бундесвера в республике она может... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:48
2023-09-14T16:48
2023-09-14T16:48
литва
в мире
германия
россия
калининградская область
совет федерации рф
александр шендерюк-жидков
борис писториус
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Немцы могут вспомнить, что литовская Клайпеда раньше была немецким городом Мемель, и тогда при размещении подразделений бундесвера в республике она может лишиться выхода к морю, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Обсуждая решение о размещении бригады бундесвера в Литве, Писториус отметил, что Литва находится в "ловушке" между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией. "В этой ситуации я бы больше переживал за литовцев: а то сегодня разместишь немецкие войска в Мемеле, а завтра останешься без выхода к морю", - сказал Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
литва
германия
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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литва, в мире, германия, россия, калининградская область, совет федерации рф, александр шендерюк-жидков, борис писториус
Литва, В мире, Германия, Россия, Калининградская область, Совет Федерации РФ, Александр Шендерюк-Жидков, Борис Писториус
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных
Шендерюк-Жидков: Литва может лишиться выхода к морю, если разместит бундесвер