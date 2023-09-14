Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/litva-1896361101.html
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных - РИА Новости, 14.09.2023
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных
Немцы могут вспомнить, что литовская Клайпеда раньше была немецким городом Мемель, и тогда при размещении подразделений бундесвера в республике она может... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:48
2023-09-14T16:48
литва
в мире
германия
россия
калининградская область
совет федерации рф
александр шендерюк-жидков
борис писториус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_0:166:4285:2576_1920x0_80_0_0_333a8fa2b5bf7a982719473251475374.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Немцы могут вспомнить, что литовская Клайпеда раньше была немецким городом Мемель, и тогда при размещении подразделений бундесвера в республике она может лишиться выхода к морю, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Обсуждая решение о размещении бригады бундесвера в Литве, Писториус отметил, что Литва находится в "ловушке" между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией. "В этой ситуации я бы больше переживал за литовцев: а то сегодня разместишь немецкие войска в Мемеле, а завтра останешься без выхода к морю", - сказал Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
литва
германия
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151503/58/1515035843_316:0:3971:2741_1920x0_80_0_0_f5af38091667ec2f95b2f1fb59dfd80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, в мире, германия, россия, калининградская область, совет федерации рф, александр шендерюк-жидков, борис писториус
Литва, В мире, Германия, Россия, Калининградская область, Совет Федерации РФ, Александр Шендерюк-Жидков, Борис Писториус
В Совфеде предостерегли Литву от размещения немецких военных

Шендерюк-Жидков: Литва может лишиться выхода к морю, если разместит бундесвер

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Немцы могут вспомнить, что литовская Клайпеда раньше была немецким городом Мемель, и тогда при размещении подразделений бундесвера в республике она может лишиться выхода к морю, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Обсуждая решение о размещении бригады бундесвера в Литве, Писториус отметил, что Литва находится в "ловушке" между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией.
"В этой ситуации я бы больше переживал за литовцев: а то сегодня разместишь немецкие войска в Мемеле, а завтра останешься без выхода к морю", - сказал Шендерюк-Жидков.
Вид на Вильнюс - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Зато России больно: Литва решила сколлапсировать красиво
9 сентября, 08:00
 
ЛитваВ миреГерманияРоссияКалининградская областьСовет Федерации РФАлександр Шендерюк-ЖидковБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала