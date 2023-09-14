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СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kontrnastuplenie-1896267480.html
СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю
СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю
Высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:15
2023-09-14T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
франция
сша
марк милли
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, оценившим, что у Украины осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему, сообщает газета Politico. "Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", - пишет издание со ссылкой на слова дипломата. По мнению госслужащего, погода является "очевидной проблемой", сообщает Politico. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, франция, сша, марк милли, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Франция, США, Марк Милли, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю

Politico: французский дипломат считает, что у ВСУ есть 45 дней для наступления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
Украинские солдаты готовят ракету к пуску - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, оценившим, что у Украины осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему, сообщает газета Politico.
"Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", - пишет издание со ссылкой на слова дипломата. По мнению госслужащего, погода является "очевидной проблемой", сообщает Politico.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Никому не спастись. На что пошли ВСУ для продолжения "контрнаступа"
Вчера, 08:00
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Три-четыре недели". В США рассказали, что произойдет с Украиной в октябре
Вчера, 06:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныФранцияСШАМарк МиллиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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