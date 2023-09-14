СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю
Politico: французский дипломат считает, что у ВСУ есть 45 дней для наступления
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, оценившим, что у Украины осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему, сообщает газета Politico.
"Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", - пишет издание со ссылкой на слова дипломата. По мнению госслужащего, погода является "очевидной проблемой", сообщает Politico.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.