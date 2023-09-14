https://ria.ru/20230914/kontrnastuplenie-1896267480.html

СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю

СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю - РИА Новости, 14.09.2023

СМИ: французский дипломат считает, что "контрнаступ" остановится к ноябрю

Высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:15

2023-09-14T11:15

2023-09-14T11:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Высокопоставленный французский дипломат, пожелавший сохранить анонимность, согласился с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, оценившим, что у Украины осталось не больше 45 дней для контрнаступления, прежде чем плохая погода помешает ему, сообщает газета Politico. "Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", - пишет издание со ссылкой на слова дипломата. По мнению госслужащего, погода является "очевидной проблемой", сообщает Politico. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

https://ria.ru/20230914/oktyabr-1896240234.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, франция, сша, марк милли, ситуация в днр и лнр