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В Москве пройдет конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов

В Москве пройдет конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов - РИА Новости, 14.09.2023

В Москве пройдет конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов

Очные мероприятия федерального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023" пройдут в Москве с 1 по 5 октября с участием РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:44

2023-09-14T15:44

2023-09-14T15:46

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общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Очные мероприятия федерального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2023" пройдут в Москве с 1 по 5 октября с участием представителей учредителя и организатора конкурса, конкурсантов и их сопровождающих, членов экспертной комиссии и жюри конкурса, членов профессиональных общественных организаций, представителей образовательных организаций.Направленный на раскрытие творческого потенциала педагогов-психологов и повышение их профессионального уровня, конкурс проводится в семнадцатый раз. К участию в федеральном этапе конкурса приглашаются победители региональных этапов, в этом году это 89 человек – по одному конкурсанту от каждого субъекта Российской Федерации, а также члены команд сопровождения участников.Учредитель конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации, организатор федерального этапа – ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет". Федеральный этап Конкурса состоит из двух туров (экспертный и суперфинал)."Конкурсы профессионального мастерства занимают в системе образования особое место. На конкурсной площадке талантливые, мотивированные, активные представители профессии позволяют проявиться сочетанию традиций и новаторства, опыта и новых решений в высшей степени концентрации.Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог" вот уже 17 лет является ресурсом развития не только для его участников, но и для всей системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.Современные вызовы диктуют новые запросы на оказание психолого-педагогической помощи. Поэтому психолог в системе образования сегодня – в команде с педагогами и родителями создает такую образовательную среду, которая обеспечивает психологическую безопасность, благополучное развитие и становление для каждого ребенка, способствует раскрытию его способностей и личностного потенциала.Площадкой для обмена профессиональным опытом педагогов-психологов, выявления талантливых специалистов, создания условий для самореализации педагогов-психологов, раскрытия их творческого потенциала выступает Конкурс "Педагог-психолог".Конкурсное профессиональное сообщество является ресурсной зоной для педагогов-психологов, создавая тем самым условия для последующего эффективного психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогов", – подчеркнула директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская."Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-психолог" дает сильный импульс к развитию лучших российских практик психологического обеспечения образования. На конкурсе будут созданы ситуации, где участники смогут показать свое мастерство, таланты, возможности сотрудничества в решении профессиональных задач.Конкурс развивается и совершенствуется благодаря поддержке Правительства Российской Федерации, Минпросвещения России, партнеров, которые вносят существенный вклад в укрепление статуса конкурса как ведущего профессионального события для педагогов-психологов России.Конкурс всегда ассоциируется с мастерством высочайшего уровня и продолжает нести эти традиции в Год педагога и наставника", – отметил ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий Марголис."Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Педагог-психолог – 2022" – важный этап в моем профессиональном развитии. Федеральный этап конкурса - это серьезное испытание среди лучших профессионалов со всей страны, которые объединены одной целью – сделать свою работу еще эффективнее.Для каждого участника конкурса профессия педагог-психолог – это, безусловно, призвание. Конкурс объединяет самых заинтересованных, высоко квалифицированных специалистов в сфере детской психологии.Особо хочется отметить атмосферу конкурсных дней, где на одной площадке представлены научные и практические идеи, творческие и методические новинки. Насыщенная программа Конкурса создает уникальную возможность познакомиться с опытом коллег со всех регионов России, а также получить обратную связь от экспертов.Признание и высокая оценка жюри конкурса стали для меня мощным стимулом для желания развиваться в профессии и развивать других. Я благодарна организаторам, экспертам и коллегам за этот опыт. Желаю участникам Конкурса 2023 года удачи и профессионального удовольствия", – рассказала Олеся Попова, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №198" г. Воронеж, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Педагог-психолог России – 2022".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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социальный навигатор, общество, сн_образование, россия