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Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей - РИА Новости, 14.09.2023
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10:29 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/kompensatsiya-1896259969.html
Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей
Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей - РИА Новости, 14.09.2023
Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит чуть более 16 миллионов рублей пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, а потом выставит эту сумму... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:29
2023-09-14T10:29
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит чуть более 16 миллионов рублей пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, а потом выставит эту сумму компании "АльфаСтрахование" в рамках страхового полиса, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Как заявлял гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, каждому пассажиру этого самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации за испуг по договоренности с "АльфаСтрахованием". "Авиакомпания "Уральские авиалинии" договорилась с "АльфаСтрахованием", что надо как-то успокоить людей и заплатить компенсацию просто так. За испуг. Это не страхование. Это будет выплата из прибыли страховщика", - пояснил эксперт. "Но выплаты по 100 тысяч рублей 161 пассажиру суммарно дают 16,1 миллиона рублей - это ничто по сравнению с тем, что произошло, если бы самолет разбился. И минимальная выплата была бы 322 миллиона рублей. Плюс расчет сделан на то, что, получив компенсацию, пассажиры не захотят подавать иск к авиакомпании", - сказал он. "А по процедуре будет так: авиакомпания сама заплатит деньги пассажирам, а потом перевыставит сумму в 16,1 миллиона рублей "АльфаСтрахованию", - добавил источник.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895850091.html
РИА Новости
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60
уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей

Эксперт: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит чуть более 16 миллионов рублей пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, а потом выставит эту сумму компании "АльфаСтрахование" в рамках страхового полиса, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Как заявлял гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, каждому пассажиру этого самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации за испуг по договоренности с "АльфаСтрахованием".
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" договорилась с "АльфаСтрахованием", что надо как-то успокоить людей и заплатить компенсацию просто так. За испуг. Это не страхование. Это будет выплата из прибыли страховщика", - пояснил эксперт.
"Но выплаты по 100 тысяч рублей 161 пассажиру суммарно дают 16,1 миллиона рублей - это ничто по сравнению с тем, что произошло, если бы самолет разбился. И минимальная выплата была бы 322 миллиона рублей. Плюс расчет сделан на то, что, получив компенсацию, пассажиры не захотят подавать иск к авиакомпании", - сказал он.
"А по процедуре будет так: авиакомпания сама заплатит деньги пассажирам, а потом перевыставит сумму в 16,1 миллиона рублей "АльфаСтрахованию", - добавил источник.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле
12 сентября, 14:56
 
Уральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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