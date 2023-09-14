https://ria.ru/20230914/kompensatsiya-1896259969.html

Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей

Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей - РИА Новости, 14.09.2023

Источник: пассажирам севшего в поле самолета выплатят 16,1 миллиона рублей

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит чуть более 16 миллионов рублей пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, а потом выставит эту сумму... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:29

2023-09-14T10:29

2023-09-14T10:29

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит чуть более 16 миллионов рублей пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, а потом выставит эту сумму компании "АльфаСтрахование" в рамках страхового полиса, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Как заявлял гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, каждому пассажиру этого самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации за испуг по договоренности с "АльфаСтрахованием". "Авиакомпания "Уральские авиалинии" договорилась с "АльфаСтрахованием", что надо как-то успокоить людей и заплатить компенсацию просто так. За испуг. Это не страхование. Это будет выплата из прибыли страховщика", - пояснил эксперт. "Но выплаты по 100 тысяч рублей 161 пассажиру суммарно дают 16,1 миллиона рублей - это ничто по сравнению с тем, что произошло, если бы самолет разбился. И минимальная выплата была бы 322 миллиона рублей. Плюс расчет сделан на то, что, получив компенсацию, пассажиры не захотят подавать иск к авиакомпании", - сказал он. "А по процедуре будет так: авиакомпания сама заплатит деньги пассажирам, а потом перевыставит сумму в 16,1 миллиона рублей "АльфаСтрахованию", - добавил источник.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895850091.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области