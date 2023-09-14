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Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР - РИА Новости, 14.09.2023

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Президент РФ Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:12

2023-09-14T14:12

2023-09-14T14:12

политика

россия

ким чен ын

владимир путин

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею с визитом. Путин с благодарностью принял это приглашение. И дальше все согласования пройдут по дипломатическим каналам", - заявил Песков.

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)