https://ria.ru/20230914/knaysl-1896293987.html

Кнайсль рассказала, как Россия помогла ей перевезти пони из Ливана

Кнайсль рассказала, как Россия помогла ей перевезти пони из Ливана - РИА Новости, 14.09.2023

Кнайсль рассказала, как Россия помогла ей перевезти пони из Ливана

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как Россия помогла ей перевести личные вещи, а также ее пони, из Ливана в РФ через Сирию. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:43

2023-09-14T12:43

2023-09-14T15:38

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как Россия помогла ей перевести личные вещи, а также ее пони, из Ливана в РФ через Сирию. Кнайсль написала в своем телеграм-канале, что переехала из Марселя в Бейрут, столицу Ливана, в июне 2022 года, будучи изгнанной из Франции. В ливанскую столицу она перевезла свои книги, одежду и пони, воспользовавшись услугами компании по доставке грузов DHL. По словам Кнайсль, Ливан был для нее временным убежищем, откуда она часто летала в Россию. Сейчас же она создает институт в Санкт-Петербурге. "Если бы ситуация с безопасностью в Сирии была иной, я бы наняла наземного перевозчика. Из-за санкций не было ни авиарейсов, ни DHL. У меня появилась возможность воспользоваться российским транспортным рейсом, возвращавшимся из Сирии в Россию, за что я очень благодарна", - написала Кнайсль. Кроме того, она заявила, что её поражает волна ненависти в её адрес, исходящая из Австрии. "Одно я себе говорю каждое утро в эти годы ежедневных нападок: просто не будь такой же ожесточенной и полной ненависти, как эти люди ... Сижу на набережной, смотрю на Тихий океан и чувствую благодарность за то, что нахожусь здесь - среди людей", - добавила она. Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, является руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.

https://ria.ru/20230912/knaysl-1895812818.html

https://ria.ru/20230615/tigr-1878353728.html

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Кирилл Волков

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