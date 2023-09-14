https://ria.ru/20230914/klaster-1896262802.html

"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера

"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера - РИА Новости, 14.09.2023

"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера

Компания "Акрон" выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) на создание образовательно-производственного кластера,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:02

2023-09-14T11:02

2023-09-14T11:02

великий новгород

андрей никитин (политик)

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Компания "Акрон" выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) на создание образовательно-производственного кластера, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что губернатор Андрей Никитин и вице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор встретились в Передовой инженерной школе (ПИШ) НовГУ, чтобы обсудить подготовку кадров и реализацию социальных проектов. В июле 2023 года НовХИТ успешно прошел конкурсный отбор федерального проекта "Профессионалитет" на получение средств для проведения капитального ремонта и оснащения учебных кабинетов современным оборудованием. "ПАО "Акрон" в Великом Новгороде выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) в рамках реализации программы федерального проекта "Профессионалитет". На базе техникума будет создан образовательно-производственный кластер "Седьмой элемент", в рамках которого планируется подготовка специалистов по наиболее востребованным в химической отрасли специальностям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2022 году Акрон открыл в техникуме компьютеризированные учебные мастерские. Объем инвестиций тогда составил около 12 миллионов рублей. "Мы видим, как "Акрон" успешно развивается – и по новым проектам, по отзывам работников, и по тем социальным программам, которые мы совместно реализуем в Новгородской области. Развитие предприятия напрямую влияет на развитие города и региона. Это касается налогов, социальных проектов, развития материально-технической базы в сфере образования", - подчеркнул Никитин. Владимир Кантор сообщил, что на завод ежегодно приходят новые сотрудники из колледжа-партнера. А в 2022-м предприятие стало индустриальным партнером ПИШ, перечислив на ее развитие 100 миллионов рублей. "Для сложной инвестпрограммы нужны сотрудники, и вкладывая средства в развитие профильного колледжа, мы помогаем молодежи качественно подготовиться. Также и в Передовой инженерной школе образовалась целая экосистема, где ребята могут получить навыки в работе с инновационными технологиями, пройти у нас стажировку. К нам они приходят уже подготовленными специалистами, которые точно знают, где будут работать", - отметил Кантор.

https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html

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новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

великий новгород, андрей никитин (политик), новгородская область