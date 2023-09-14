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"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера - РИА Новости, 14.09.2023
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11:02 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/klaster-1896262802.html
"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера
"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера - РИА Новости, 14.09.2023
"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера
Компания "Акрон" выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) на создание образовательно-производственного кластера,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:02
2023-09-14T11:02
великий новгород
андрей никитин (политик)
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Компания "Акрон" выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) на создание образовательно-производственного кластера, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что губернатор Андрей Никитин и вице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор встретились в Передовой инженерной школе (ПИШ) НовГУ, чтобы обсудить подготовку кадров и реализацию социальных проектов. В июле 2023 года НовХИТ успешно прошел конкурсный отбор федерального проекта "Профессионалитет" на получение средств для проведения капитального ремонта и оснащения учебных кабинетов современным оборудованием. "ПАО "Акрон" в Великом Новгороде выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) в рамках реализации программы федерального проекта "Профессионалитет". На базе техникума будет создан образовательно-производственный кластер "Седьмой элемент", в рамках которого планируется подготовка специалистов по наиболее востребованным в химической отрасли специальностям", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2022 году Акрон открыл в техникуме компьютеризированные учебные мастерские. Объем инвестиций тогда составил около 12 миллионов рублей. "Мы видим, как "Акрон" успешно развивается – и по новым проектам, по отзывам работников, и по тем социальным программам, которые мы совместно реализуем в Новгородской области. Развитие предприятия напрямую влияет на развитие города и региона. Это касается налогов, социальных проектов, развития материально-технической базы в сфере образования", - подчеркнул Никитин. Владимир Кантор сообщил, что на завод ежегодно приходят новые сотрудники из колледжа-партнера. А в 2022-м предприятие стало индустриальным партнером ПИШ, перечислив на ее развитие 100 миллионов рублей. "Для сложной инвестпрограммы нужны сотрудники, и вкладывая средства в развитие профильного колледжа, мы помогаем молодежи качественно подготовиться. Также и в Передовой инженерной школе образовалась целая экосистема, где ребята могут получить навыки в работе с инновационными технологиями, пройти у нас стажировку. К нам они приходят уже подготовленными специалистами, которые точно знают, где будут работать", - отметил Кантор.
https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html
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великий новгород, андрей никитин (политик), новгородская область
Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Новгородская область

"Акрон" выделит 15 млн рублей новгородскому техникуму на создание кластера

© Фото : пресс-служба правительства Новгородской областиВице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи
Вице-президента ПАО Акрон Владимир Кантор и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Новгородской области
Вице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Компания "Акрон" выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) на создание образовательно-производственного кластера, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что губернатор Андрей Никитин и вице-президента ПАО "Акрон" Владимир Кантор встретились в Передовой инженерной школе (ПИШ) НовГУ, чтобы обсудить подготовку кадров и реализацию социальных проектов. В июле 2023 года НовХИТ успешно прошел конкурсный отбор федерального проекта "Профессионалитет" на получение средств для проведения капитального ремонта и оснащения учебных кабинетов современным оборудованием.
"ПАО "Акрон" в Великом Новгороде выделит 15 миллионов рублей Новгородскому химико-индустриальному техникуму (НовХИТ) в рамках реализации программы федерального проекта "Профессионалитет". На базе техникума будет создан образовательно-производственный кластер "Седьмой элемент", в рамках которого планируется подготовка специалистов по наиболее востребованным в химической отрасли специальностям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году Акрон открыл в техникуме компьютеризированные учебные мастерские. Объем инвестиций тогда составил около 12 миллионов рублей.
«
"Мы видим, как "Акрон" успешно развивается – и по новым проектам, по отзывам работников, и по тем социальным программам, которые мы совместно реализуем в Новгородской области. Развитие предприятия напрямую влияет на развитие города и региона. Это касается налогов, социальных проектов, развития материально-технической базы в сфере образования", - подчеркнул Никитин.
Владимир Кантор сообщил, что на завод ежегодно приходят новые сотрудники из колледжа-партнера. А в 2022-м предприятие стало индустриальным партнером ПИШ, перечислив на ее развитие 100 миллионов рублей.
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"Для сложной инвестпрограммы нужны сотрудники, и вкладывая средства в развитие профильного колледжа, мы помогаем молодежи качественно подготовиться. Также и в Передовой инженерной школе образовалась целая экосистема, где ребята могут получить навыки в работе с инновационными технологиями, пройти у нас стажировку. К нам они приходят уже подготовленными специалистами, которые точно знают, где будут работать", - отметил Кантор.
 
Великий НовгородАндрей Никитин (политик)Новгородская область
 
 
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