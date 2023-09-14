https://ria.ru/20230914/kazan-1896297292.html

Мемориальную зону СВО создадут в Казани

Мемориальную зону СВО создадут в Казани - РИА Новости, 14.09.2023

Мемориальную зону СВО создадут в Казани

Мемориальную зону, посвященную участникам специальной военной операции, создадут в Казани, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:54

2023-09-14T12:54

2023-09-14T12:54

республика татарстан

казань

рустам минниханов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мемориальную зону, посвященную участникам специальной военной операции, создадут в Казани, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Сохранение исторической памяти - наша святая обязанность... Поручаю правительству республики, мэрии Казани подготовить предложения о создании в парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной СВО", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана. Глава Татарстана поблагодарил всех участников СВО и попросил подняться присутствующих в зале госсовета участников специальной военной операции, в том числе командира легендарного танка "Алеша" Героя России Расима Баксикова. Минниханов отметил, что "девяти татарстанцам присвоены звания Героев Российской Федерации, более тысячи бойцов награждены орденами и медалями".

https://ria.ru/20230829/minnikhanov-1892929750.html

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов