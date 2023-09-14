https://ria.ru/20230914/kazan-1896297292.html
Мемориальную зону СВО создадут в Казани
Мемориальную зону СВО создадут в Казани - РИА Новости, 14.09.2023
Мемориальную зону СВО создадут в Казани
Мемориальную зону, посвященную участникам специальной военной операции, создадут в Казани, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:54
2023-09-14T12:54
2023-09-14T12:54
республика татарстан
казань
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мемориальную зону, посвященную участникам специальной военной операции, создадут в Казани, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Сохранение исторической памяти - наша святая обязанность... Поручаю правительству республики, мэрии Казани подготовить предложения о создании в парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной СВО", - сказал Минниханов в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана. Глава Татарстана поблагодарил всех участников СВО и попросил подняться присутствующих в зале госсовета участников специальной военной операции, в том числе командира легендарного танка "Алеша" Героя России Расима Баксикова. Минниханов отметил, что "девяти татарстанцам присвоены звания Героев Российской Федерации, более тысячи бойцов награждены орденами и медалями".
https://ria.ru/20230829/minnikhanov-1892929750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, рустам минниханов
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Мемориальную зону, посвященную участникам специальной военной операции, создадут в Казани, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Сохранение исторической памяти - наша святая обязанность... Поручаю правительству республики, мэрии Казани подготовить предложения о создании в парке Победы Казани мемориальной зоны, посвященной СВО", - сказал Минниханов
в ходе ежегодного послания госсовету Татарстана.
Минниханов рассказал о важности традиционных ценностей в воспитании
Глава Татарстана поблагодарил всех участников СВО и попросил подняться присутствующих в зале госсовета участников специальной военной операции, в том числе командира легендарного танка "Алеша" Героя России Расима Баксикова. Минниханов отметил, что "девяти татарстанцам присвоены звания Героев Российской Федерации, более тысячи бойцов награждены орденами и медалями".