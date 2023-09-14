https://ria.ru/20230914/izrail-1896289042.html
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле - РИА Новости, 14.09.2023
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле
Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:30
2023-09-14T12:30
2023-09-14T12:30
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Число туристов из России достигло 131 тысячи. Это на 68 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.Там также сообщили, что из США приехали 712 тысяч путешественников. Это на 45 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, и на 11 процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го.Из Франции прибыли 183 тысячи гостей, из Великобритании – 152 тысячи, из Германии – 131 тысячи.Всего с января по август Израиль посетили 2,5 миллиона иностранных гостей. Это на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 13 меньше, чем в рекордный допандемийный 2019 год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, израиль, россия, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Россия, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле
Минтуризма Израиля: в стране за 2023 год отдохнули более 131 тысячи россиян