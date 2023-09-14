https://ria.ru/20230914/izrail-1896289042.html

Россияне стали чаще отдыхать в Израиле

Россияне стали чаще отдыхать в Израиле - РИА Новости, 14.09.2023

Россияне стали чаще отдыхать в Израиле

Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:30

2023-09-14T12:30

2023-09-14T12:30

туризм

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израиль

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Число туристов из России достигло 131 тысячи. Это на 68 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.Там также сообщили, что из США приехали 712 тысяч путешественников. Это на 45 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, и на 11 процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го.Из Франции прибыли 183 тысячи гостей, из Великобритании – 152 тысячи, из Германии – 131 тысячи.Всего с января по август Израиль посетили 2,5 миллиона иностранных гостей. Это на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 13 меньше, чем в рекордный допандемийный 2019 год.

https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, израиль, россия, отдых на море, куда можно лететь, туризм