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Россияне стали чаще отдыхать в Израиле - РИА Новости, 14.09.2023
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Туризм
 
12:30 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/izrail-1896289042.html
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле - РИА Новости, 14.09.2023
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле
Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:30
2023-09-14T12:30
туризм
новости - туризм
израиль
россия
отдых на море
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Число туристов из России достигло 131 тысячи. Это на 68 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.Там также сообщили, что из США приехали 712 тысяч путешественников. Это на 45 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, и на 11 процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го.Из Франции прибыли 183 тысячи гостей, из Великобритании – 152 тысячи, из Германии – 131 тысячи.Всего с января по август Израиль посетили 2,5 миллиона иностранных гостей. Это на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 13 меньше, чем в рекордный допандемийный 2019 год.
https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html
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новости - туризм, израиль, россия, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Израиль, Россия, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Россияне стали чаще отдыхать в Израиле

Минтуризма Израиля: в стране за 2023 год отдохнули более 131 тысячи россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 сен РИА Новости. Общее число иностранных гостей в Израиле продолжает стремиться к допандемийному уровню, россияне вошли в первую четверку по турпотоку, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Число туристов из России достигло 131 тысячи. Это на 68 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, но на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Там также сообщили, что из США приехали 712 тысяч путешественников. Это на 45 процентов больше, чем за восемь месяцев 2022 года, и на 11 процентов выше, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го.
Из Франции прибыли 183 тысячи гостей, из Великобритании – 152 тысячи, из Германии – 131 тысячи.
Всего с января по август Израиль посетили 2,5 миллиона иностранных гостей. Это на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 13 меньше, чем в рекордный допандемийный 2019 год.
Глава управления по туризму города Санья Альберт Ип - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
11 сентября, 14:14
 
ТуризмНовости - ТуризмИзраильРоссияОтдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
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