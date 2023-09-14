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Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.09.2023
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Амурская область
Амурская область
 
15:34 14.09.2023 (обновлено: 15:36 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/investitsii-1896341706.html
Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей
Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.09.2023
Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей
Договорённости, достигнутые правительством Приамурья на Восточном экономическом форуме, привлекут в регион более 150 миллиардов рублей инвестиций, сообщает... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:34
2023-09-14T15:36
амурская область
экономика
технологии
амурская область
россия
свободный
василий орлов (губернатор)
владимир путин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Договорённости, достигнутые правительством Приамурья на Восточном экономическом форуме, привлекут в регион более 150 миллиардов рублей инвестиций, сообщает правительство региона. Как отметил по итогам ВЭФ-2023 губернатор Амурской области Василий Орлов, новые проекты появятся практически во всех сферах экономики региона. Это туризм, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, создание новых производств. "Для нас ВЭФ – одна из самых важных площадок для представления потенциала Амурской области. Команда правительства отработала максимально эффективно. Все соглашения, которые подписаны в этом году и ранее, имеют мультипликативный эффект. Самое главное, что в результате реализации крупных проектов улучшается жизнь людей – появляются рабочие места с хорошими зарплатами, строятся дома, школы, парки и дороги. Регион развивается", - отметил Орлов. На площадке Восточного экономического форума старт дали двум крупным предприятиям области - открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Тындинском округе, его запустил президент Владимир Путин. Также запущен комплекс по обработке сжиженного природного газа в Свободном, который позволит развивать автономную газификацию в области. Большое внимание уделили теме развития газохимического кластера на ВЭФ. Как отметил зампред правительства Амурской области Павел Пузанов, наш регион является флагманом в этой отрасли не только в ДФО, но и в России. Приамурье представило на полях ВЭФ проект индустриального парка. Предприятия, которые планируют там развивать, будут специализироваться на производстве продукции товароконечного потребления. Например, трубы из пластика или азотные удобрения. Сейчас такая продукция в большей части импортируется в регионы Дальнего Востока, поэтому спрос на нее будет большой. Также на площадках ВЭФ делегации сделали акцент на сотрудничество со странами Азии и СНГ. Конкретные планы делегация правительства Амурской области обсудила с представителями Казахстана, Белоруссии, Индии и Китая.
https://ria.ru/20230913/samolety-1896051132.html
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экономика, технологии, амурская область, россия, свободный, василий орлов (губернатор), владимир путин, снг, вэф-2023
Амурская область, Экономика, Технологии, Амурская область, Россия, Свободный, Василий Орлов (губернатор), Владимир Путин, СНГ, ВЭФ-2023
Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей

Инвестиции в экономику Приамурья по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Договорённости, достигнутые правительством Приамурья на Восточном экономическом форуме, привлекут в регион более 150 миллиардов рублей инвестиций, сообщает правительство региона.
Как отметил по итогам ВЭФ-2023 губернатор Амурской области Василий Орлов, новые проекты появятся практически во всех сферах экономики региона. Это туризм, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, создание новых производств.
«
"Для нас ВЭФ – одна из самых важных площадок для представления потенциала Амурской области. Команда правительства отработала максимально эффективно. Все соглашения, которые подписаны в этом году и ранее, имеют мультипликативный эффект. Самое главное, что в результате реализации крупных проектов улучшается жизнь людей – появляются рабочие места с хорошими зарплатами, строятся дома, школы, парки и дороги. Регион развивается", - отметил Орлов.
На площадке Восточного экономического форума старт дали двум крупным предприятиям области - открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Тындинском округе, его запустил президент Владимир Путин. Также запущен комплекс по обработке сжиженного природного газа в Свободном, который позволит развивать автономную газификацию в области.
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Большое внимание уделили теме развития газохимического кластера на ВЭФ. Как отметил зампред правительства Амурской области Павел Пузанов, наш регион является флагманом в этой отрасли не только в ДФО, но и в России. Приамурье представило на полях ВЭФ проект индустриального парка. Предприятия, которые планируют там развивать, будут специализироваться на производстве продукции товароконечного потребления. Например, трубы из пластика или азотные удобрения. Сейчас такая продукция в большей части импортируется в регионы Дальнего Востока, поэтому спрос на нее будет большой.
Также на площадках ВЭФ делегации сделали акцент на сотрудничество со странами Азии и СНГ. Конкретные планы делегация правительства Амурской области обсудила с представителями Казахстана, Белоруссии, Индии и Китая.
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Амурская областьЭкономикаТехнологииАмурская областьРоссияСвободныйВасилий Орлов (губернатор)Владимир ПутинСНГВЭФ-2023
 
 
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