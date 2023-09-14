Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей
Инвестиции в экономику Приамурья по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Договорённости, достигнутые правительством Приамурья на Восточном экономическом форуме, привлекут в регион более 150 миллиардов рублей инвестиций, сообщает правительство региона.
Как отметил по итогам ВЭФ-2023 губернатор Амурской области Василий Орлов, новые проекты появятся практически во всех сферах экономики региона. Это туризм, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, создание новых производств.
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"Для нас ВЭФ – одна из самых важных площадок для представления потенциала Амурской области. Команда правительства отработала максимально эффективно. Все соглашения, которые подписаны в этом году и ранее, имеют мультипликативный эффект. Самое главное, что в результате реализации крупных проектов улучшается жизнь людей – появляются рабочие места с хорошими зарплатами, строятся дома, школы, парки и дороги. Регион развивается", - отметил Орлов.
На площадке Восточного экономического форума старт дали двум крупным предприятиям области - открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Тындинском округе, его запустил президент Владимир Путин. Также запущен комплекс по обработке сжиженного природного газа в Свободном, который позволит развивать автономную газификацию в области.
Большое внимание уделили теме развития газохимического кластера на ВЭФ. Как отметил зампред правительства Амурской области Павел Пузанов, наш регион является флагманом в этой отрасли не только в ДФО, но и в России. Приамурье представило на полях ВЭФ проект индустриального парка. Предприятия, которые планируют там развивать, будут специализироваться на производстве продукции товароконечного потребления. Например, трубы из пластика или азотные удобрения. Сейчас такая продукция в большей части импортируется в регионы Дальнего Востока, поэтому спрос на нее будет большой.
Также на площадках ВЭФ делегации сделали акцент на сотрудничество со странами Азии и СНГ. Конкретные планы делегация правительства Амурской области обсудила с представителями Казахстана, Белоруссии, Индии и Китая.