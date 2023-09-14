https://ria.ru/20230914/investitsii-1896341706.html

Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей

Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.09.2023

Инвестиции в Приамурье по итогам ВЭФ составят 150 миллиардов рублей

Договорённости, достигнутые правительством Приамурья на Восточном экономическом форуме, привлекут в регион более 150 миллиардов рублей инвестиций, сообщает... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:34

2023-09-14T15:34

2023-09-14T15:36

амурская область

экономика

технологии

амурская область

россия

свободный

василий орлов (губернатор)

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен – РИА Новости. Договорённости, достигнутые правительством Приамурья на Восточном экономическом форуме, привлекут в регион более 150 миллиардов рублей инвестиций, сообщает правительство региона. Как отметил по итогам ВЭФ-2023 губернатор Амурской области Василий Орлов, новые проекты появятся практически во всех сферах экономики региона. Это туризм, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, создание новых производств. "Для нас ВЭФ – одна из самых важных площадок для представления потенциала Амурской области. Команда правительства отработала максимально эффективно. Все соглашения, которые подписаны в этом году и ранее, имеют мультипликативный эффект. Самое главное, что в результате реализации крупных проектов улучшается жизнь людей – появляются рабочие места с хорошими зарплатами, строятся дома, школы, парки и дороги. Регион развивается", - отметил Орлов. На площадке Восточного экономического форума старт дали двум крупным предприятиям области - открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Тындинском округе, его запустил президент Владимир Путин. Также запущен комплекс по обработке сжиженного природного газа в Свободном, который позволит развивать автономную газификацию в области. Большое внимание уделили теме развития газохимического кластера на ВЭФ. Как отметил зампред правительства Амурской области Павел Пузанов, наш регион является флагманом в этой отрасли не только в ДФО, но и в России. Приамурье представило на полях ВЭФ проект индустриального парка. Предприятия, которые планируют там развивать, будут специализироваться на производстве продукции товароконечного потребления. Например, трубы из пластика или азотные удобрения. Сейчас такая продукция в большей части импортируется в регионы Дальнего Востока, поэтому спрос на нее будет большой. Также на площадках ВЭФ делегации сделали акцент на сотрудничество со странами Азии и СНГ. Конкретные планы делегация правительства Амурской области обсудила с представителями Казахстана, Белоруссии, Индии и Китая.

https://ria.ru/20230913/samolety-1896051132.html

https://ria.ru/20230912/priamure-1895802280.html

амурская область

россия

свободный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, амурская область, россия, свободный, василий орлов (губернатор), владимир путин, снг, вэф-2023