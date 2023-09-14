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Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения - РИА Новости, 14.09.2023
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19:10 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/figurant-1896398065.html
Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения
Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения - РИА Новости, 14.09.2023
Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения
Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела, возбужденного после вспышки... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:10
2023-09-14T19:10
происшествия
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
богучарский район
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела, возбужденного после вспышки сибирской язвы, в результате чего были госпитализированы девять человек, сообщил РИА Новости представитель суда. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали девять человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. "Судом в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 249 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Фигурант дела - ИП", - сказал собеседник агентства. Статья "нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия" предусматривает до двух лет лишения свободы. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20230821/sibirskaya-yazva-1891242094.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, богучарский район, воронеж
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Богучарский район, Воронеж
Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения

Фигуранта по делу о сибирской язве под Воронежем отправили под домашний арест

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела, возбужденного после вспышки сибирской язвы, в результате чего были госпитализированы девять человек, сообщил РИА Новости представитель суда.
Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали девять человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.
Меры, предпринимаемые в связи со вспышкой сибирской язвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Эксперт: у сибирской язвы есть еще одна неприятная особенность
21 августа, 12:07
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"Судом в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 249 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Фигурант дела - ИП", - сказал собеседник агентства.
Статья "нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия" предусматривает до двух лет лишения свободы.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Палочка Bacillus anthracis - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Сибирская язва: симптомы, причины заражения, лечение и профилактика
24 марта, 18:40
 
ПроисшествияВоронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоБогучарский районВоронеж
 
 
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