https://ria.ru/20230914/figurant-1896398065.html

Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения

Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения - РИА Новости, 14.09.2023

Фигуранту по делу о сибирской язве под Воронежем избрали меру пресечения

Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела, возбужденного после вспышки... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:10

2023-09-14T19:10

2023-09-14T19:10

происшествия

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

богучарский район

воронеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест предпринимателя, который является фигурантом дела, возбужденного после вспышки сибирской язвы, в результате чего были госпитализированы девять человек, сообщил РИА Новости представитель суда. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали девять человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. "Судом в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 249 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Фигурант дела - ИП", - сказал собеседник агентства. Статья "нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия" предусматривает до двух лет лишения свободы. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20230821/sibirskaya-yazva-1891242094.html

https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

воронежская область

богучарский район

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, богучарский район, воронеж