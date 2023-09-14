https://ria.ru/20230914/evrokomissar-1896255013.html

Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен

Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен - РИА Новости, 14.09.2023

Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен

Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте занималась вязанием. Видеозапись опубликовал лидер французской... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:54

2023-09-14T09:54

2023-09-14T11:36

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте занималась вязанием. Видеозапись опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен была настолько мучительной <...> со своей речью <...>, что даже один из еврокомиссаров предпочла вязать, пока она говорила!" — написал политик. Филиппо отметил, что эти люди, которым "переплачивают", определяют жизни европейцев.Фон дер Ляйен в среду выступила в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии дел в ЕС.

https://ria.ru/20230913/oshibka-1896214199.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз