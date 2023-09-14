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Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен - РИА Новости, 14.09.2023
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09:54 14.09.2023 (обновлено: 11:36 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/evrokomissar-1896255013.html
Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен
Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен - РИА Новости, 14.09.2023
Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен
Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте занималась вязанием. Видеозапись опубликовал лидер французской... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:54
2023-09-14T11:36
в мире
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте занималась вязанием. Видеозапись опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Урсула фон дер Ляйен была настолько мучительной &lt;...&gt; со своей речью &lt;...&gt;, что даже один из еврокомиссаров предпочла вязать, пока она говорила!" — написал политик. Филиппо отметил, что эти люди, которым "переплачивают", определяют жизни европейцев.Фон дер Ляйен в среду выступила в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии дел в ЕС.
https://ria.ru/20230913/oshibka-1896214199.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссар предпочла вязать во время речи фон дер Ляйен

Еврокомиссар предпочла вязать во время "мучительной" речи фон дер Ляйен

© Кадр видео, опубликованного Флорианом ФилиппоЕврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
© Кадр видео, опубликованного Флорианом Филиппо
Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссар Ильва Йоханссон во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте занималась вязанием. Видеозапись опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Урсула фон дер Ляйен была настолько мучительной <...> со своей речью <...>, что даже один из еврокомиссаров предпочла вязать, пока она говорила!" — написал политик.
Филиппо отметил, что эти люди, которым "переплачивают", определяют жизни европейцев.
Фон дер Ляйен в среду выступила в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии дел в ЕС.
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