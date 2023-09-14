Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС
Вагенкнехт осудила Урсулу фон дер Ляйен из-за планов принять Украину в ЕС
© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла в четверг критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о необходимости принять Украину в ЕС.
"Должен ли ЕС, который так глубоко разделен в социальном и политическом отношении и уже целиком перегружен большим количеством проблем, принять одну из самых коррумпированных стран в Европе, которая даже до войны не имела и половины подушевого ВВП самой бедной страны ЕС? Должны ли мы примириться с дальнейшим снижением нашей заработной платы, а также социальных и правовых стандартов? К сожалению, именно так это видят в Брюсселе", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook*.
Она также обвинила фон дер Ляйен в коррупции из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19, заявив, что председатель Европейской комиссии сама приближается по уровню коррупции к Украине. Кроме того, Вагенкнехт снова заявила, что продвигаемая фон дер Ляйен экономическая война с Россией приводит к обнищанию людей в ЕС, а обострение торгового конфликта может и вовсе погубить Европу.
"Я думаю, что нам нужен возврат к политике разрядки, а не находящийся в подчинении США Евросоюз, продолжающий разжигать конфликты в Европе и с Китаем. ЕС должен, наконец, снова позаботиться о благополучии своих граждан, а не тратить деньги этих граждан на бесконечные поставки оружия и перевооружение" - добавила она.
В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.