https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html

Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС

Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС - РИА Новости, 14.09.2023

Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС

Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла в четверг критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о необходимости принять... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:38

2023-09-14T14:38

2023-09-14T14:38

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урсула фон дер ляйен

борис писториус

евросоюз

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла в четверг критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о необходимости принять Украину в ЕС. "Должен ли ЕС, который так глубоко разделен в социальном и политическом отношении и уже целиком перегружен большим количеством проблем, принять одну из самых коррумпированных стран в Европе, которая даже до войны не имела и половины подушевого ВВП самой бедной страны ЕС? Должны ли мы примириться с дальнейшим снижением нашей заработной платы, а также социальных и правовых стандартов? К сожалению, именно так это видят в Брюсселе", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook*. Она также обвинила фон дер Ляйен в коррупции из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19, заявив, что председатель Европейской комиссии сама приближается по уровню коррупции к Украине. Кроме того, Вагенкнехт снова заявила, что продвигаемая фон дер Ляйен экономическая война с Россией приводит к обнищанию людей в ЕС, а обострение торгового конфликта может и вовсе погубить Европу. "Я думаю, что нам нужен возврат к политике разрядки, а не находящийся в подчинении США Евросоюз, продолжающий разжигать конфликты в Европе и с Китаем. ЕС должен, наконец, снова позаботиться о благополучии своих граждан, а не тратить деньги этих граждан на бесконечные поставки оружия и перевооружение" - добавила она. В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230302/opros-1855487506.html

https://ria.ru/20230912/frg-1895859830.html

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