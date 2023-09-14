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Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС - РИА Новости, 14.09.2023
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14:38 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/es-1896325931.html
Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС
Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС - РИА Новости, 14.09.2023
Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС
Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла в четверг критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о необходимости принять... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:38
2023-09-14T14:38
в мире
украина
европа
россия
сара вагенкнехт
урсула фон дер ляйен
борис писториус
евросоюз
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла в четверг критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о необходимости принять Украину в ЕС. "Должен ли ЕС, который так глубоко разделен в социальном и политическом отношении и уже целиком перегружен большим количеством проблем, принять одну из самых коррумпированных стран в Европе, которая даже до войны не имела и половины подушевого ВВП самой бедной страны ЕС? Должны ли мы примириться с дальнейшим снижением нашей заработной платы, а также социальных и правовых стандартов? К сожалению, именно так это видят в Брюсселе", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook*. Она также обвинила фон дер Ляйен в коррупции из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19, заявив, что председатель Европейской комиссии сама приближается по уровню коррупции к Украине. Кроме того, Вагенкнехт снова заявила, что продвигаемая фон дер Ляйен экономическая война с Россией приводит к обнищанию людей в ЕС, а обострение торгового конфликта может и вовсе погубить Европу. "Я думаю, что нам нужен возврат к политике разрядки, а не находящийся в подчинении США Евросоюз, продолжающий разжигать конфликты в Европе и с Китаем. ЕС должен, наконец, снова позаботиться о благополучии своих граждан, а не тратить деньги этих граждан на бесконечные поставки оружия и перевооружение" - добавила она. В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, европа, россия, сара вагенкнехт, урсула фон дер ляйен, борис писториус, евросоюз, bild, христианско-социальный союз
В мире, Украина, Европа, Россия, Сара Вагенкнехт, Урсула фон дер Ляйен, Борис Писториус, Евросоюз, Bild, Христианско-социальный союз
Вагенкнехт осудила главу Еврокомиссии за планы принять Украину в ЕС

Вагенкнехт осудила Урсулу фон дер Ляйен из-за планов принять Украину в ЕС

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик
Сара Вагенкнехт — немецкий политик - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Популярный немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла в четверг критике председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за слова о необходимости принять Украину в ЕС.
"Должен ли ЕС, который так глубоко разделен в социальном и политическом отношении и уже целиком перегружен большим количеством проблем, принять одну из самых коррумпированных стран в Европе, которая даже до войны не имела и половины подушевого ВВП самой бедной страны ЕС? Должны ли мы примириться с дальнейшим снижением нашей заработной платы, а также социальных и правовых стандартов? К сожалению, именно так это видят в Брюсселе", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook*.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Она также обвинила фон дер Ляйен в коррупции из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19, заявив, что председатель Европейской комиссии сама приближается по уровню коррупции к Украине. Кроме того, Вагенкнехт снова заявила, что продвигаемая фон дер Ляйен экономическая война с Россией приводит к обнищанию людей в ЕС, а обострение торгового конфликта может и вовсе погубить Европу.
"Я думаю, что нам нужен возврат к политике разрядки, а не находящийся в подчинении США Евросоюз, продолжающий разжигать конфликты в Европе и с Китаем. ЕС должен, наконец, снова позаботиться о благополучии своих граждан, а не тратить деньги этих граждан на бесконечные поставки оружия и перевооружение" - добавила она.
В субботу издание Bild сообщило, что Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Политик Сара Вагенкнехт. 1998 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вагенкнехт рассказала о создании новой партии до конца года
12 сентября, 15:34
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияСара ВагенкнехтУрсула фон дер ЛяйенБорис ПисториусЕвросоюзBildХристианско-социальный союз
 
 
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