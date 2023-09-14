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В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном
В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном - РИА Новости, 14.09.2023
В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном
В Кремле обеспокоены тем, что напряженность между Баку и Ереваном не спадает, а на некоторых участках имеет тенденцию к росту, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:12
2023-09-14T14:12
2023-09-14T14:14
в мире
баку
ереван
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Кремле обеспокоены тем, что напряженность между Баку и Ереваном не спадает, а на некоторых участках имеет тенденцию к росту, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту", - сказал Песков журналистам в четверг.Он подчеркнул, что Россия остается надежным гарантом безопасности. Песков добавил, что контакты с Баку и Ереваном продолжаются."Конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые 2 года тому назад были подписаны, с учетом, конечно, тех новых реалий, которые появились с тех пор", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, ереван, россия, дмитрий песков
В мире, Баку, Ереван, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном
Песков: Москва обеспокоена не спадающей напряженностью между Баку и Ереваном
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Кремле обеспокоены тем, что напряженность между Баку и Ереваном не спадает, а на некоторых участках имеет тенденцию к росту, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту", - сказал Песков
журналистам в четверг.
Он подчеркнул, что Россия остается надежным гарантом безопасности. Песков добавил, что контакты с Баку и Ереваном
продолжаются.
"Конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые 2 года тому назад были подписаны, с учетом, конечно, тех новых реалий, которые появились с тех пор", - отметил он.
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