https://ria.ru/20230914/erevan-1896318901.html

В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном

В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном - РИА Новости, 14.09.2023

В Кремле обеспокоены напряженностью между Баку и Ереваном

В Кремле обеспокоены тем, что напряженность между Баку и Ереваном не спадает, а на некоторых участках имеет тенденцию к росту, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:12

2023-09-14T14:12

2023-09-14T14:14

в мире

баку

ереван

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Кремле обеспокоены тем, что напряженность между Баку и Ереваном не спадает, а на некоторых участках имеет тенденцию к росту, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту", - сказал Песков журналистам в четверг.Он подчеркнул, что Россия остается надежным гарантом безопасности. Песков добавил, что контакты с Баку и Ереваном продолжаются."Конечно, мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые 2 года тому назад были подписаны, с учетом, конечно, тех новых реалий, которые появились с тех пор", - отметил он.

https://ria.ru/20230914/azerbaydzhan-1896309330.html

баку

ереван

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, баку, ереван, россия, дмитрий песков