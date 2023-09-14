https://ria.ru/20230914/erdogan-1896335932.html
Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит
Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит - РИА Новости, 14.09.2023
Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спит всего 5-6 часов в день, заканчивает работу поздно ночью, иначе, по его словам, нельзя ни установить... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:16
2023-09-14T15:16
2023-09-14T15:16
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара (провинция)
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спит всего 5-6 часов в день, заканчивает работу поздно ночью, иначе, по его словам, нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие. Эрдоган принял в четверг участие в церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре. "Административная власть в стране - это не та профессия, которой можно заниматься только в рабочее время. Я ожидаю, что вы будете работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, с темпом и мотивацией работать и баллотироваться в тех округах, где вы нас представляете. Вот как я работаю как президент. Я сплю 5-6 часов. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу. Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие", - сказал Эрдоган в своем выступлении.
https://ria.ru/20230911/turtsiya-1895601874.html
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политика, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
Политика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция)
Эрдоган рассказал, сколько часов в день спит
Эрдоган сообщил, что спит всего 5-6 часов в день и работает допоздна