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Эксперт рассказал о склонении слова "трансгендер" - РИА Новости, 14.09.2023
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20:15 14.09.2023 (обновлено: 20:19 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ekspert-1896408785.html
Эксперт рассказал о склонении слова "трансгендер"
Эксперт рассказал о склонении слова "трансгендер" - РИА Новости, 14.09.2023
Эксперт рассказал о склонении слова "трансгендер"
Научный руководитель портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов объяснил, что вошедшее еще в 2021 году в академический орфографический словарь Института РАН слово... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:15
2023-09-14T20:19
общество
владимир пахомов
российская академия наук
россия
грамотность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Научный руководитель портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов объяснил, что вошедшее еще в 2021 году в академический орфографический словарь Института РАН слово "трансгендер" склоняется как существительное мужского рода, и на него распространяются соответствующие правила согласования определений и сказуемых, однако окончание, как и в словах "редактор" и "автор", зависит от имени собственного. "Да, это слово в 2021 году было добавлено в словник академического орфографического словаря Института русского языка РАН. Его словарь признал как существительное мужского рода второго склонения. Здесь все общие правила, которые касаются слов мужского рода и согласования с ними определений, сказуемых. Точно так же, как со словами "автор", "редактор" и другими словами, которые могут относиться к лицам разного пола", - рассказал РИА Новости Пахомов. Комментируя уточняющий вопрос, зависит ли употребление слова "трансгендер" от имени собственного, научный руководитель портала "Грамота.ру" отметил, что в этом случае действуют те же правила, что и со словами, которые могут употребляться по отношению к женщинам, поэтому согласование будет по имени собственному. "Как "автор Иванова прислала рукопись в издательство", так и "трансгендер Анна сообщила", - пояснил он. Кроме того, Пахомов добавил, что в случаях, когда не указано имя, но автору текста важно подчеркнуть, что речь идет о женщине, форма глагола становится единственным способом это сделать. Поэтому слово "трансгендер" может употребляться и в женском роде, но это, пожалуй, в исключительных случаях. Еще один способ употребления слова "трансгендер" назвала заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Арина Жукова. "Существуют и другие обозначения таких людей: при помощи словосочетания (трансгендерные люди, трансгендерный человек, трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина) или при помощи сложного слова (женщина-трансгендер, мужчина-трансгендер, певец-трансгендер, спортсменка-трансгендер). Сложные слова даже более удобны, если нужно указать на "социальный" (не биологический) пол человека. Если мы используем сложное слово, например, женщина-трансгендер, мы должны согласовывать глагол с компонентом "женщина". Мы скажем "женщина-трансгендер выиграла медаль", а не "женщина-трансгендер выиграл медаль", - рассказала Жукова. Эксперт добавила, что такие феминитивы, как "трансгендерка" и "трансгендерша", используются крайне редко. "В основном в текстах на спортивные темы, ведь именно в женских видах спорта проблема участия трансгендерных спортсменок стоит очень остро", - заключила Жукова.
https://ria.ru/20230705/slovar-1882396847.html
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общество, владимир пахомов, российская академия наук, россия, грамотность
Общество, Владимир Пахомов, Российская академия наук, Россия, грамотность
Эксперт рассказал о склонении слова "трансгендер"

Эксперт: склонение слова трансгендер, зависит от имени собственного

© iStock.com / shironosovМужчина пишет
Мужчина пишет - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / shironosov
Мужчина пишет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Научный руководитель портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов объяснил, что вошедшее еще в 2021 году в академический орфографический словарь Института РАН слово "трансгендер" склоняется как существительное мужского рода, и на него распространяются соответствующие правила согласования определений и сказуемых, однако окончание, как и в словах "редактор" и "автор", зависит от имени собственного.
"Да, это слово в 2021 году было добавлено в словник академического орфографического словаря Института русского языка РАН. Его словарь признал как существительное мужского рода второго склонения. Здесь все общие правила, которые касаются слов мужского рода и согласования с ними определений, сказуемых. Точно так же, как со словами "автор", "редактор" и другими словами, которые могут относиться к лицам разного пола", - рассказал РИА Новости Пахомов.
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Комментируя уточняющий вопрос, зависит ли употребление слова "трансгендер" от имени собственного, научный руководитель портала "Грамота.ру" отметил, что в этом случае действуют те же правила, что и со словами, которые могут употребляться по отношению к женщинам, поэтому согласование будет по имени собственному. "Как "автор Иванова прислала рукопись в издательство", так и "трансгендер Анна сообщила", - пояснил он.
Кроме того, Пахомов добавил, что в случаях, когда не указано имя, но автору текста важно подчеркнуть, что речь идет о женщине, форма глагола становится единственным способом это сделать. Поэтому слово "трансгендер" может употребляться и в женском роде, но это, пожалуй, в исключительных случаях.
Еще один способ употребления слова "трансгендер" назвала заведующая кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка имени Пушкина Арина Жукова.
"Существуют и другие обозначения таких людей: при помощи словосочетания (трансгендерные люди, трансгендерный человек, трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина) или при помощи сложного слова (женщина-трансгендер, мужчина-трансгендер, певец-трансгендер, спортсменка-трансгендер). Сложные слова даже более удобны, если нужно указать на "социальный" (не биологический) пол человека. Если мы используем сложное слово, например, женщина-трансгендер, мы должны согласовывать глагол с компонентом "женщина". Мы скажем "женщина-трансгендер выиграла медаль", а не "женщина-трансгендер выиграл медаль", - рассказала Жукова.
Эксперт добавила, что такие феминитивы, как "трансгендерка" и "трансгендерша", используются крайне редко. "В основном в текстах на спортивные темы, ведь именно в женских видах спорта проблема участия трансгендерных спортсменок стоит очень остро", - заключила Жукова.
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