В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию
Глава МИД Бразилии: расширение БРИКС не надо оценивать в логике холодной войны
Флаги стран-участниц БРИКС . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Саммит БРИКС, участники которого договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к организации, не надо рассматривать в логике "холодной войны прошлого века", заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в своей статье для газеты Folha de São Paulo.
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"Прежде всего, я предлагаю с осторожностью относиться к анализу, который берет за отправную точку заимствованную за рубежом логику, напоминающей о холодной войне прошлого века. Бразилия и её дипломатия всегда умели преодолевать моменты перелома, такие как две мировые войны и "холодная война", - написал глава бразильского МИД.
Он отметил, что при повторении в будущем таких ситуаций Бразилия не станет занимать ту или иную сторону.
Виейра добавил, что не поддерживает мнение, что Бразилия не сможет сохранить влияние в БРИКС после расширения.
"Сегодня, спустя 15 лет после создания, блок стал гораздо более значимым, и этот возросший политический капитал будет продолжать расти и приносить политические дивиденды всем его участникам", - заявил глава МИД Бразилии.
Он считает, что было бы неправильно со стороны Бразилии, которая выступает за реформирование системы глобального управления и увеличения участия развивающихся стран в СБ ООН, блокировать расширение БРИКС.
"Бразильское правительство приветствует результаты саммита, которые полностью соответствовали поставленным Бразилией целям. Любые будущие проблемы, как обозначенные сейчас, так и те, которые могут возникнуть, будут решаться с тем же прагматизмом и независимостью, которые характерны для бразильской внешней политики", - отметил Виейра.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.