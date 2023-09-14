https://ria.ru/20230914/briks-1896239829.html

В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию

В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию - РИА Новости, 14.09.2023

В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию

Саммит БРИКС, участники которого договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к организации, не надо рассматривать в логике "холодной войны прошлого... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T06:23

2023-09-14T06:23

2023-09-14T06:23

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Саммит БРИКС, участники которого договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к организации, не надо рассматривать в логике "холодной войны прошлого века", заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в своей статье для газеты Folha de São Paulo."Прежде всего, я предлагаю с осторожностью относиться к анализу, который берет за отправную точку заимствованную за рубежом логику, напоминающей о холодной войне прошлого века. Бразилия и её дипломатия всегда умели преодолевать моменты перелома, такие как две мировые войны и "холодная война", - написал глава бразильского МИД.Он отметил, что при повторении в будущем таких ситуаций Бразилия не станет занимать ту или иную сторону. Виейра добавил, что не поддерживает мнение, что Бразилия не сможет сохранить влияние в БРИКС после расширения. "Сегодня, спустя 15 лет после создания, блок стал гораздо более значимым, и этот возросший политический капитал будет продолжать расти и приносить политические дивиденды всем его участникам", - заявил глава МИД Бразилии. Он считает, что было бы неправильно со стороны Бразилии, которая выступает за реформирование системы глобального управления и увеличения участия развивающихся стран в СБ ООН, блокировать расширение БРИКС. "Бразильское правительство приветствует результаты саммита, которые полностью соответствовали поставленным Бразилией целям. Любые будущие проблемы, как обозначенные сейчас, так и те, которые могут возникнуть, будут решаться с тем же прагматизмом и независимостью, которые характерны для бразильской внешней политики", - отметил Виейра. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230913/briks-1896154329.html

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