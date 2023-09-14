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В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию - РИА Новости, 14.09.2023
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06:23 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/briks-1896239829.html
В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию
В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию - РИА Новости, 14.09.2023
В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию
Саммит БРИКС, участники которого договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к организации, не надо рассматривать в логике "холодной войны прошлого... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T06:23
2023-09-14T06:23
в мире
бразилия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Саммит БРИКС, участники которого договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к организации, не надо рассматривать в логике "холодной войны прошлого века", заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в своей статье для газеты Folha de São Paulo.&quot;Прежде всего, я предлагаю с осторожностью относиться к анализу, который берет за отправную точку заимствованную за рубежом логику, напоминающей о холодной войне прошлого века. Бразилия и её дипломатия всегда умели преодолевать моменты перелома, такие как две мировые войны и &quot;холодная война&quot;, - написал глава бразильского МИД.Он отметил, что при повторении в будущем таких ситуаций Бразилия не станет занимать ту или иную сторону. Виейра добавил, что не поддерживает мнение, что Бразилия не сможет сохранить влияние в БРИКС после расширения. "Сегодня, спустя 15 лет после создания, блок стал гораздо более значимым, и этот возросший политический капитал будет продолжать расти и приносить политические дивиденды всем его участникам", - заявил глава МИД Бразилии. Он считает, что было бы неправильно со стороны Бразилии, которая выступает за реформирование системы глобального управления и увеличения участия развивающихся стран в СБ ООН, блокировать расширение БРИКС. "Бразильское правительство приветствует результаты саммита, которые полностью соответствовали поставленным Бразилией целям. Любые будущие проблемы, как обозначенные сейчас, так и те, которые могут возникнуть, будут решаться с тем же прагматизмом и независимостью, которые характерны для бразильской внешней политики", - отметил Виейра. Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230913/briks-1896154329.html
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в мире, бразилия, юар, россия, брикс, китай, индия
В мире, Бразилия, ЮАР, Россия, БРИКС, Китай, Индия
В Бразилии призвали не расценивать расширение БРИКС как агрессию

Глава МИД Бразилии: расширение БРИКС не надо оценивать в логике холодной войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Саммит БРИКС, участники которого договорились пригласить еще шесть стран присоединиться к организации, не надо рассматривать в логике "холодной войны прошлого века", заявил глава МИД Бразилии Мауру Виейра в своей статье для газеты Folha de São Paulo.
«

"Прежде всего, я предлагаю с осторожностью относиться к анализу, который берет за отправную точку заимствованную за рубежом логику, напоминающей о холодной войне прошлого века. Бразилия и её дипломатия всегда умели преодолевать моменты перелома, такие как две мировые войны и "холодная война", - написал глава бразильского МИД.

Он отметил, что при повторении в будущем таких ситуаций Бразилия не станет занимать ту или иную сторону.
Виейра добавил, что не поддерживает мнение, что Бразилия не сможет сохранить влияние в БРИКС после расширения.
"Сегодня, спустя 15 лет после создания, блок стал гораздо более значимым, и этот возросший политический капитал будет продолжать расти и приносить политические дивиденды всем его участникам", - заявил глава МИД Бразилии.
Он считает, что было бы неправильно со стороны Бразилии, которая выступает за реформирование системы глобального управления и увеличения участия развивающихся стран в СБ ООН, блокировать расширение БРИКС.
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"Бразильское правительство приветствует результаты саммита, которые полностью соответствовали поставленным Бразилией целям. Любые будущие проблемы, как обозначенные сейчас, так и те, которые могут возникнуть, будут решаться с тем же прагматизмом и независимостью, которые характерны для бразильской внешней политики", - отметил Виейра.
Очередной саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР. На нем присутствовали лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представлял Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видеоконференции. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран, которые присоединяются к БРИКС, начнется 1 января 2024 года.
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