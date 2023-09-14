https://ria.ru/20230914/atacms-1896282305.html

Джонсон призвал передать Украине ракеты ATACMS

Джонсон призвал передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 14.09.2023

Джонсон призвал передать Украине ракеты ATACMS

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своей статье для журнала Spectator признал, что российские военные эффективно противодействуют реактивной системе... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:10

2023-09-14T12:10

2023-09-14T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в своей статье для журнала Spectator признал, что российские военные эффективно противодействуют реактивной системе залпового огня HIMARS, и призвал передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. "Контрнаступление идет медленнее, чем некоторые надеялись… Украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы сбивать российские вертолеты. Им нужны системы типа Patriot, чтобы защитить себя от нападения с воздуха, им нужна более совершенная дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции. HIMARS полезны, но русские эффективны в своих контрмерах. Украинцы хотят ATACMS и нуждаются в них, в ракетных системах большой дальности, которые США пока не дают, также им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow", - написал Джонсон. Экс-премьер Британии также выразил критику в отношении американских поставок Киеву. По словам политика, Владимир Зеленский сообщил ему, что Украине нужны "200 более совершенных баллистических систем, таких как ATACMS", которые США имеют "тысячи в запасах", но не поставляют Киеву. Борис Джонсон неоднократно заявлял о необходимости усиливать военную помощь Украине. Так, в январе он призвал европейцев поставлять Киеву танки, в феврале - передать американские самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия, а главу британского правительства Риши Сунака - отправить Украине истребители Typhoon. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895672045.html

https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, борис джонсон, нато, ситуация в днр и лнр