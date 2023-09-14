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"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 14.09.2023
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10:06 14.09.2023 (обновлено: 15:23 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html
"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 14.09.2023
"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Хорошо оснащенные и подготовленные российские военные в ближайшее время полностью разгромят истощенную армию Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:06
2023-09-14T15:23
в мире
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хорошо оснащенные и подготовленные российские военные в ближайшее время полностью разгромят истощенную армию Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."У них (ВСУ. — Прим. ред.) закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве. &lt;…&gt; Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись", — отметил он.Риттер подчеркнул, что армия России обладает значительным преимуществом в личном составе и технике, поэтому у ВСУ просто нет шансов выстоять."Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них все кончено. &lt;…&gt; Их окружат и уничтожат", — подытожил разведчик.По его мнению, лучшим решением для Украины на данный момент является безоговорочная капитуляция и принятие всех условий России.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896224139.html
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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Экс-разведчик Риттер заявил, что российская армия окружит и уничтожит ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хорошо оснащенные и подготовленные российские военные в ближайшее время полностью разгромят истощенную армию Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"У них (ВСУ. — Прим. ред.) закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве. <…> Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись", — отметил он.
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Риттер подчеркнул, что армия России обладает значительным преимуществом в личном составе и технике, поэтому у ВСУ просто нет шансов выстоять.
"Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них все кончено. <…> Их окружат и уничтожат", — подытожил разведчик.
По его мнению, лучшим решением для Украины на данный момент является безоговорочная капитуляция и принятие всех условий России.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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В миреУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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