https://ria.ru/20230914/armiya-1896256270.html

"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта - РИА Новости, 14.09.2023

"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Хорошо оснащенные и подготовленные российские военные в ближайшее время полностью разгромят истощенную армию Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:06

2023-09-14T10:06

2023-09-14T15:23

в мире

украина

россия

скотт риттер

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Хорошо оснащенные и подготовленные российские военные в ближайшее время полностью разгромят истощенную армию Украины, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."У них (ВСУ. — Прим. ред.) закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский Генштаб держал в резерве. <…> Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись", — отметил он.Риттер подчеркнул, что армия России обладает значительным преимуществом в личном составе и технике, поэтому у ВСУ просто нет шансов выстоять."Если атака ВСУ сейчас провалится, то для них все кончено. <…> Их окружат и уничтожат", — подытожил разведчик.По его мнению, лучшим решением для Украины на данный момент является безоговорочная капитуляция и принятие всех условий России.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления превысили 71 тысячу человек. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896224139.html

https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896114636.html

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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины