https://ria.ru/20230914/armeniya-1896390931.html

В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России

В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России - РИА Новости, 14.09.2023

В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России

Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила, что еще слишком рано говорить о том, стремится ли Армения... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:40

2023-09-14T18:40

2023-09-14T18:40

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила, что еще слишком рано говорить о том, стремится ли Армения навсегда отдалиться от России и двигаться в сторону Запада. "Я думаю, еще слишком рано говорить", - ответила она на соответствующий вопрос в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Он отметил, что стратегия Еревана должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить зависимость от других. Пашинян также подтвердил, что нынешние власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, а также заявил, что миротворцы РФ со своей задачей в Карабахе не справились. При этом он добавил, что не уверен, что без российских миротворцев ситуация была бы лучше. С аналогичной критикой в адрес России Пашинян выступил и в интервью изданию La Repubblica.

https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, сша, государственный департамент сша