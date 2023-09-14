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В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России - РИА Новости, 14.09.2023
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18:40 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/armeniya-1896390931.html
В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России
В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России - РИА Новости, 14.09.2023
В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России
Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила, что еще слишком рано говорить о том, стремится ли Армения... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:40
2023-09-14T18:40
в мире
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армения
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила, что еще слишком рано говорить о том, стремится ли Армения навсегда отдалиться от России и двигаться в сторону Запада. "Я думаю, еще слишком рано говорить", - ответила она на соответствующий вопрос в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Он отметил, что стратегия Еревана должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить зависимость от других. Пашинян также подтвердил, что нынешние власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, а также заявил, что миротворцы РФ со своей задачей в Карабахе не справились. При этом он добавил, что не уверен, что без российских миротворцев ситуация была бы лучше. С аналогичной критикой в адрес России Пашинян выступил и в интервью изданию La Repubblica.
https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html
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в мире, россия, армения, сша, государственный департамент сша
В мире, Россия, Армения, США, Государственный департамент США
В США сочли преждевременными рассуждения об отдалении Армении от России

Замгоссекретаря США Ким: еще рано говорить об отдалении Армении от России

© Pixabay / MakaluВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Pixabay / Makalu
Вид на Ереван. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким заявила, что еще слишком рано говорить о том, стремится ли Армения навсегда отдалиться от России и двигаться в сторону Запада.
"Я думаю, еще слишком рано говорить", - ответила она на соответствующий вопрос в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Он отметил, что стратегия Еревана должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить зависимость от других. Пашинян также подтвердил, что нынешние власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, а также заявил, что миротворцы РФ со своей задачей в Карабахе не справились. При этом он добавил, что не уверен, что без российских миротворцев ситуация была бы лучше. С аналогичной критикой в адрес России Пашинян выступил и в интервью изданию La Repubblica.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении
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